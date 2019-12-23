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вторник, 24 декабря 2019 07:45

Анна Кривицкая с детьми разбились по дороге в школу

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21 декабря в селе Роскошное Белгород-Днестровского района Одесской области похоронили 12-летнего Виталия Кривицкого. 9 декабря он с сестрой 13-летней Юлией, братом Максимом, 8 лет, и матерью 34-летней Анной разбились в аварии. Женщина погибла на месте. Младший сын умер в больнице через два дня.

Анна работала учителем начальных классов в Бритовской школе. Там же учились дети. Женщина была за рулем легкового фургона "Рено Кенго". Выехала на встречную полосу, где в лоб столкнулась с автомобилем "Митцубиши", по материалам следствия.

— Большое горе для всех. Была семья и в один миг не стало. Анна Сергеевна — всегда веселая, жизнерадостная. Детки замечательные, воспитанные. И мужа ее знаю. Несколько раз подвозил меня с работы-приветливый мужчина, - рассказывает работник Бритовской школы Иван Авксентьевич, 75 лет. — Анна Сергеевна аккуратно ездила. Но, говорят, именно она пошла на обгон и въехала в другой автомобиль. Мужчине из другой машины 57 лет, и ему тоже досталось — в тяжелом состоянии.

Семья Кривицких живет в Роскошном почти 10 лет.

Анна раньше работала в Мологовской школе — преподавала украинский язык. Ее муж Виктор занимается хозяйством — имеют стадо овец и коз. Юлия — ученица восьмого класса, ребята учились в пятом и третьем.

— Семья верующая, дружная. Приветливые и открытые к общению. Виктор всегда первый предложит помощь. Не ждал, чтобы пришли и просили. Детей так воспитывали. Родных жалко. Похороны за похоронами. Аню с младшим мальчиком в один день хоронили. До последнего надеялись, что Виталик выживет, — рассказывает 46-летний Юрий Полищук, сельский депутат. — Анна недавно за рулем. С тех пор как перешла работать в другую школу и ездила с детьми. Сначала на "Жигулях", потом эту машину купили. Но никогда не лихачила. Девочка говорит, что их занесло на дороге. Это все, что помнит. И обгона не было. Там сложный участок дороги - овраг. В то утро было мокро и скользко. Да еще и бугры по асфальту. Если наткнуться на них, машину начинает вести и бросать. Свидетель аварии — водитель грузовика. Говорит, что Анна обгоняла его раньше. Аварию увидел, когда на холм выехал. Я сам проезжал и останавливался там часа через четыре после столкновения. Дорога была скользкая.

Юлия остается в детской областной больнице. Из реанимации ее перевели в отделение ортопедии, по словам тети Надежды Василенко-Лупашко. У нее сложные переломы бедра и руки, но уже двигается на кровати. Впереди у девушки длительная реабилитация.

Автор: Анна БОВА
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Дата
24
декабря

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