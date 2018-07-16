Андрей Сова умер после драки с российским туристом

В больнице в Турции умер 57-летний Андрей Сова из Запорожья. Неделю пробыл в коме. 7 июля его избил россиянин Андрей Похвальный, 30 лет.

Мужчины поссорились во время трансляции в гостинице футбольного матча, где сборная России проиграла Хорватии.

На курорт в Анталию Андрей прилетел вместе с женой Светланой 6 июля. Похвальный жил в другой гостинице. В кафе пришел смотреть футбол.

— Меня рядом не было, когда все случилось. Другие отдыхающие говорят, что россиянин был злой из-за проигрыша их сборной, — рассказывает Светлана Сова. — Он ударил моего мужа, тот упал и ударился головой об асфальт, потерял сознание. По бейджику на руке определили, кто он и откуда. Позвали меня.

Мужчину должны были доставить самолетом в Украину для лечения, но он умер.

— Украинское посольство направило запрос в турецкую прокуратуру, чтобы сообщали о ходе расследования, — говорит представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Похвальный родом из Ростовской области. В российской соцсети "Вконтакте" публикует фото в папахе и с саблей. За содеянное отделался штрафом в $800. Это 21 тыс. грн.

Руководитель Нацполиции Сергей Князев говорит, что украинская сторона будет добиваться объявления россиянина в розыск Интерпола.

— Но для этого нужна нота МИД, — говорит народный депутат 29-летний Андрей Лозовый.