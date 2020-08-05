Анастасию Луговую избили в поезде

45-летний Виталий Рудзько в поезде Мариуполь — Киев избил и пытался изнасиловать киевлянку 28-летнюю Анастасию Луговую. Это произошло 31 июля около трех ночи. Женщина возвращалась в столицу от родственников с сыном 6-летним Захаром. В результате нападения получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы на голове.

— Неизвестный проник в наше купе. Был только в трусах, заблокировал двери. Прижал меня к кровати. Держал за горло и бил по голове. От моего крика проснулся сын. Тоже начал кричать, — рассказывает Анастасия. — Чтобы не трогал ребенка, пообещала сделать все, что скажет. Мужчина снял трусы и начал ко мне приставать. На мои сопротивления говорил: "Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь".

Анастасии удалось уговорить нападающего пойти в его купе.

— У него была дыня на столе, из нее торчал нож. Понимала, что живой могу не выйти. Сын громко плакал. Выпросила, чтобы пустил успокоить ребенка. Будто, чтобы своим криком не разбудил других пассажиров, — продолжает Анастасия. — На самом деле, схватила Захара и босиком побежали к проводнице. Та спала и не понимала, что происходит. Мужчина гнался за нами. Побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Никто не среагировал. Удалось спрятаться у проводницы соседнего вагона. До Киева оставалось ехать более 3 часов. Потом пришел начальник поезда, который приказал закрыть нападающего в купе.

Анастасия говорит, что нападающий ехал без билета. В Киеве его сразу задержала полиция. Он под арестом без права на залог. Родом из Запорожья. Имеет три судимости — за угон, хулиганство и кражу.

Работников поезда, в котором напали на Анастасию Луговую, уволят, говорят в пресс-службе Укрзализныци. Также хотят обновить практику, когда полиция сопровождали поезда.