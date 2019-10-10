Анастасия Потупало повесилась после ревизии на работе

- Загнали на тот свет единственную внучку. Не верю, что больше не увижу своего ребенка. Она никогда не взяла бы чужого. Скромная, хорошая, жизнерадостная. Это же как доклевали ребенка, что с перепугу такое сделала, - говорит 57-летняя Раиса Паламаренко из Тульчина Винницкой области.

Свою внучку 22-летнюю Анастасию Потупало нашла повешенной в съемной квартире утром 25 сентября. Предсмертной записки не оставила, телесных повреждений на ней не обнаружили. Следователи сначала открыли дело по статье "умышленное убийство" с пометкой о самоубийстве. 7 октября дело переквалифицировали в "доведение до самоубийства".

Анастасия два месяца назад устроилась на работу в торговый центр "Европейский". Продавала женскую одежду. Накануне смерти жаловалась, что владелица магазина хочет списать на нее нехватку средств. Родные убеждены, именно она виновата в трагедии.

- Я утром 24 сентября говорила с Настюшкой. Спрашиваю, принести тебе поесть? А она такая грустная, что едва говорит. Рассказывала, у нее проблемы на работе, хозяйка прессует. Какую-то недостачу на нее вешает. А она ничего о тех деньгах не знает, - продолжает Раиса Ивановна. - Я ее успокаивала, чтобы ничего не боялась. Она там без оформления работала. Так на каких правах с нее могут что-то требовать?

- Среди ночи ко мне наведалась и владелица, - добавляет Раиса Паламаренко. - Начала в окна стучать, фонарями светить. Обзывала, кричала, что брат Настин забрал 7200 гривен. С суммой путалась. Позже называла уже 4800. Я сразу взялась внучке звонить. Она не отвечала, а потом выключился телефон.

Утром Раиса Ивановна с младшим братом Анастасии 19-летним Эдуардом поехала на квартиру, где она жила. Никто не открывал.

- Квартира на первом этаже. Я заглянул в окно, а Настя висит на трубе. Залез через балкон, выбил стекло. Но сестренка уже была мертва, - рассказывает Эдуард. - Накануне с ней виделись, проводил домой. Она ничего не рассказывала. Была в нормальном настроении. Говорила, хочет отдохнуть.

Из петли девушку доставал брат.

- Причитал изо всей силы. Просил: открой глаза, посмотри на меня, - говорит Раиса Ивановна. - Соседи нам рассказывали, что в тот вечер хозяйка таки приезжала к Насте. Кричала. Сорвала у нее из ушей золотые сережки, отобрала паспорт. Ребенок мой от плача успокоиться не мог, люди говорили.

Когда мы нашли Настю повешенной, вызвали полицию, - продолжает. - Но они никого не опросили и ничего не делали. Хотели закрыть дело как самоубийство. Какую-то расписку на 4800 гривен показывали с чужой подписью. А теперь она уже куда-то делась.

Анастасию с 3-летнего возраста воспитывали бабушка с дедом. Затем опеку оформили и над ее братом.

Дед был педиатром, работал главным врачом. Баба - медработником в санатории и местном училище культуры им. Николая Леонтовича. Его после 11-го класса окончила Анастасия, получила специальность делопроизводителя. Практику проходила в городском совете, однако постоянного места работы там не нашлось. Пошла в торговлю. После училища вышла замуж. Сначала жили хорошо, по словам родных. Потом муж начал выпивать, поднимать руку. Полтора года назад они расстались.

Коллеги из торгового центра не верят, что могла взять деньги. Уверяют, Анастасия жила скромно. На лишнее не тратилась.

- Настя ценила каждую копейку. Даже если и самой не хватало - всегда готова была помочь кому-то, последнее отдать, - рассказывает коллега Павел Свит. - Еще после первого месяца работы хотела уволиться. Но решила доработать второй, чтобы посчитать все и уйти по-человечески.

Такого же мнения об Анастасии соседи и учителя.

- Баба с дедом хорошо внуков воспитали, - говорит их соседка 45-летняя Елена Раптова. - Жаль Настю. Была светлая и добрая девочка. Ничего дурного за ней не замечали. Надеюсь, виновных в ее смерти накажут.

Владелица бутика Татьяна Перенчук свою вину отрицает. Говорит, с Анастасией были хорошие отношения. Но деньги из кассы все же исчезли.

- Сделали из меня неизвестно кого. Я ни в чем не виновата, - говорит Перенчук. - В кассе не хватало 7200. Настя меня манила дней пять, придумывала разные версии: то брат забрал, то еще что-то. Жалко ее, ушла ни за что.

Анастасию Потупало похоронили возле родственников в Бортниках Тульчинского района 26 сентября.

Досудебное следствие по делу продолжается. Опрашивают свидетелей, говорит следователь Владислав Прусик из Тульчинского отделения полиции. Если установят, что Анастасию довели до самоубийства - виновного могут посадить на пять лет.