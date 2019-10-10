Анастасия Потупало повесилась после ревизии на работе

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 189
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1125
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2052
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2430
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1314
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3186
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1881
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4572
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6426
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3915
Фото
Все фото
4
6
5
3
3
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2394
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6525
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1332
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 126
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
пятница, 11 октября 2019 07:15

Анастасия Потупало повесилась после ревизии на работе

  Комментировать
 

- Загнали на тот свет единственную внучку. Не верю, что больше не увижу своего ребенка. Она никогда не взяла бы чужого. Скромная, хорошая, жизнерадостная. Это же как доклевали ребенка, что с перепугу такое сделала, - говорит 57-летняя Раиса Паламаренко из Тульчина Винницкой области.

Свою внучку 22-летнюю Анастасию Потупало нашла повешенной в съемной квартире утром 25 сентября. Предсмертной записки не оставила, телесных повреждений на ней не обнаружили. Следователи сначала открыли дело по статье "умышленное убийство" с пометкой о самоубийстве. 7 октября дело переквалифицировали в "доведение до самоубийства".

Анастасия два месяца назад устроилась на работу в торговый центр "Европейский". Продавала женскую одежду. Накануне смерти жаловалась, что владелица магазина хочет списать на нее нехватку средств. Родные убеждены, именно она виновата в трагедии.

- Я утром 24 сентября говорила с Настюшкой. Спрашиваю, принести тебе поесть? А она такая грустная, что едва говорит. Рассказывала, у нее проблемы на работе, хозяйка прессует. Какую-то недостачу на нее вешает. А она ничего о тех деньгах не знает, - продолжает Раиса Ивановна. - Я ее успокаивала, чтобы ничего не боялась. Она там без оформления работала. Так на каких правах с нее могут что-то требовать?

- Среди ночи ко мне наведалась и владелица, - добавляет Раиса Паламаренко. - Начала в окна стучать, фонарями светить. Обзывала, кричала, что брат Настин забрал 7200 гривен. С суммой путалась. Позже называла уже 4800. Я сразу взялась внучке звонить. Она не отвечала, а потом выключился телефон.

Утром Раиса Ивановна с младшим братом Анастасии 19-летним Эдуардом поехала на квартиру, где она жила. Никто не открывал.

- Квартира на первом этаже. Я заглянул в окно, а Настя висит на трубе. Залез через балкон, выбил стекло. Но сестренка уже была мертва, - рассказывает Эдуард. - Накануне с ней виделись, проводил домой. Она ничего не рассказывала. Была в нормальном настроении. Говорила, хочет отдохнуть.

Из петли девушку доставал брат.

- Причитал изо всей силы. Просил: открой глаза, посмотри на меня, - говорит Раиса Ивановна. - Соседи нам рассказывали, что в тот вечер хозяйка таки приезжала к Насте. Кричала. Сорвала у нее из ушей золотые сережки, отобрала паспорт. Ребенок мой от плача успокоиться не мог, люди говорили.

Когда мы нашли Настю повешенной, вызвали полицию, - продолжает. - Но они никого не опросили и ничего не делали. Хотели закрыть дело как самоубийство. Какую-то расписку на 4800 гривен показывали с чужой подписью. А теперь она уже куда-то делась.

Анастасию с 3-летнего возраста воспитывали бабушка с дедом. Затем опеку оформили и над ее братом.

Дед был педиатром, работал главным врачом. Баба - медработником в санатории и местном училище культуры им. Николая Леонтовича. Его после 11-го класса окончила Анастасия, получила специальность делопроизводителя. Практику проходила в городском совете, однако постоянного места работы там не нашлось. Пошла в торговлю. После училища вышла замуж. Сначала жили хорошо, по словам родных. Потом муж начал выпивать, поднимать руку. Полтора года назад они расстались.

Коллеги из торгового центра не верят, что могла взять деньги. Уверяют, Анастасия жила скромно. На лишнее не тратилась.

- Настя ценила каждую копейку. Даже если и самой не хватало - всегда готова была помочь кому-то, последнее отдать, - рассказывает коллега Павел Свит. - Еще после первого месяца работы хотела уволиться. Но решила доработать второй, чтобы посчитать все и уйти по-человечески.

Такого же мнения об Анастасии соседи и учителя.

- Баба с дедом хорошо внуков воспитали, - говорит их соседка 45-летняя Елена Раптова. - Жаль Настю. Была светлая и добрая девочка. Ничего дурного за ней не замечали. Надеюсь, виновных в ее смерти накажут.

Владелица бутика Татьяна Перенчук свою вину отрицает. Говорит, с Анастасией были хорошие отношения. Но деньги из кассы все же исчезли.

- Сделали из меня неизвестно кого. Я ни в чем не виновата, - говорит Перенчук. - В кассе не хватало 7200. Настя меня манила дней пять, придумывала разные версии: то брат забрал, то еще что-то. Жалко ее, ушла ни за что.

Анастасию Потупало похоронили возле родственников в Бортниках Тульчинского района 26 сентября.

Досудебное следствие по делу продолжается. Опрашивают свидетелей, говорит следователь Владислав Прусик из Тульчинского отделения полиции. Если установят, что Анастасию довели до самоубийства - виновного могут посадить на пять лет.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Анастасия Потупало повесилась после ревизии на работе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 41428
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
15
 Просмотров: 26730
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 20340
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 1 Просмотров: 20232
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту Просмотров: 14220
Скандалы
Два офицера полиции погибли по дороге на работу
Два офицера полиции погибли по дороге на работу Просмотров: 63
Разбился самолет с восьмерыми людьми
Разбился самолет с восьмерыми людьми Просмотров: 297
Под студенческим общежитием просела земля
Под студенческим общежитием просела земля Просмотров: 315
Известного трансплантолога поймали на взятке
Известного трансплантолога поймали на взятке Просмотров: 261
14-летняя Алена Пупко умерла после операции
14-летняя Алена Пупко умерла после операции Просмотров: 6813
Больше всего комментируют
7
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
5
Я не боюсь Майдана – Зеленский
3
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
3
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
3
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 2926
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua