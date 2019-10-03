Анастасия Дука умерла на седьмой день после родов

- Игорек каждый вечер смотрит на небо. Если видит вспышку - радуется: это мамочка машет, - одесситка 21-летняя Виктория Дука рассказывает о племяннике 5-летнем Игоре из Тропивки Татарбунарского района Одесской области.

Его мать 25-летняя Анастасия Дука 21 сентября умерла в реанимации областной больницы. Туда ее привезли из районного роддома. 15 сентября женщина родила второго сына Александра и впала в кому. Родные обвиняют медиков в халатности.

- Беременность проходила нормально, - рассказывает Виктория. - Настя вовремя ходила на обследование, сдавала анализы. Донимали отеки, был повышенный белок в крови. Несколько раз ее клали на сохранение. Но дальше района не направляли. Мол, ничего страшного, у беременных такое бывает. Второго сына родила в 7:30. Через час у Насти разболелась голова и живот.

Через несколько часов состояние женщины ухудшилось. Ее перевели в реанимацию, родным не сообщили.

- Когда Настин муж все узнал, примчался в больницу. Она была подключена к капельнице. Врачи уверяли, что все пройдет. К вечеру у Насти пожелтело тело, - продолжает Виктория. - Стас начал скандалить, чтобы вызвали реанимобиль из области. Но машину вызвали около десяти вечера. Медики из области давали 20 процентов, что довезут Настю живой. Сделали все возможное для ее спасения. Через несколько дней умерла. Не снимаем с себя ответственности, что не забили тревогу сразу и потеряли драгоценные часы.

Анастасия Дука была на учете с 13-й недели беременности, вовремя проходила все обследования. Трижды лежала на сохранении.

- После родов у нее внезапно развился хелп-синдром (разложение крови. - ГПУ) и полиорганная недостаточность (остановка работы нескольких органов. - ГПУ), - говорит главный врач районной больницы в Татарбунарах Иван Арапу, 68 лет. - Осложнения обнаружили, консультировались с коллегами из области по лечению и ежечасно проводили анализы. Однако спасти пациентку не удалось.

Судмедэкспертиза подтвердила диагноз и то, что смерть была неизбежной. Какие-то решения о действиях или бездействии врачей принимать рано. Кроме следствия, этот случай будет рассматривать контрольная больничная комиссия в области. Свои выводы они направят в Министерство здравоохранения.

- Хелп-синдром развивается стремительно. Но если болезнь вовремя выявить, роженицу можно спасти, - говорит акушер-гинеколог высшей категории Марк Майоров, 71 год.

- Этот синдром - ужас всех акушеров-гинекологов, - говорит Марк Вениаминович. - Заболевание крайне тяжелое. Встречается редко. Для его появления могут быть разные причины - рвота во время беременности, хронические заболевания печени, желчекаменная болезнь. Диагностировать его можно только на поздних сроках.

Смерть Анастасии Дуки - не единственный случай в районном родильном отделении, на которое жалуются местные.

- Старшую дочь Маргариту рожала в марте 2014-го. В больницу поступила восьмого числа, - вспоминает 23-летняя Лариса Дмитренко из Татарбунар.

Заведующая родильным, которая должна была принимать роды, занималась подготовкой к празднику. У меня отошли воды. Самостоятельно родить не могла, нужно было кесарить. Но никто ничего не делал почти сутки. Ребенок родился с судорогами. Сейчас не сидит, не говорит, не держит ничего в ручках. Врач подсунула мне документ, что претензий не имею. Я подписала. Совсем юная была, растерялась. О халатности местных медиков мне рассказывала еще одна женщина. Говорила, у нее так приняли роды, что ноги отнялись. Едва спасли в области.

Новорожденным сыном Анастасии и 27-летнего Станислава занимается мать мужа. Родные написали заявление в полицию.

- Открыли два уголовных производства. Одно по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть", - говорит Любовь Гордиевская из областной полиции. - Второе - за "ненадлежащее исполнение обязанностей медицинским работником". Подозрение еще никому не объявляли. Назначили ряд экспертиз, изучается медицинская документация.