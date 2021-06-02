Яна Кривошея погибла в турецких горах

В Турции нашли тело альпинистки из Одессы 42-летней Яны Кривошеи 28 мая. Погибла, сорвавшись со скалы Геик Сивриси. Ее искали более двух недель.

Яна улетела на отдых 1 мая. Одна отправилась на вершину. Оттуда прислала матери фото. На следующий день перестала выходить на связь. На 10-е число у женщины был билет на обратный рейс. Но в самолет она не села и домой не вернулась. Родные Яны сообщили украинскому консулу в Турции. В стране началась масштабная поисковая операция.

Полиция рассматривала разные версии, в том числе похищения. К поискам привлекли отряд жандармерии, собак-спасателей, волонтеров из Турции и Украины. Поднимали дроны и военный самолет. С помощью мощной оптики последнего и нашли тело, рассказывает брат погибшей Вячеслав Кривошея.

- Тело было в ущелье, которое не видно спасателям. И дроны не могли туда пролететь. Полиция пока не назвала официальную версию. Но предполагаем, что Яна сбилась с маршрута на спуске с вершины, - говорит Вячеслав. - Когда это поняла, то не вернулась назад. А взяла курс на север. И или покатилась по сыпучке к обрыву, или - подошла слишком близко к краю и упала.

Яна Кривошея сорвалась с высоты 100-150 м.

- Телефон был при ней. И с момента падения в ущелье давал неверную геолокацию, - добавляет Вячеслав.

Маршрут на Геик Сивриси несложный. Со страховкой его могут пройти даже подростки. Преодолеть подъем можно за 7 ч. Яна - опытная альпинистка. Горы покоряла 20 лет, рассказывает директор альпклуба "Одесса" Мстислав Горбенко.

- Яна - подготовленная скалолазка. В подъеме имела четвертую или даже пятую категорию. Маршрут, по которому шла, несложный, - говорит Горбенко.

Причину и обстоятельства смерти украинки выясняют турецкие эксперты. Прощаться с Яной в Одессе будут ориентировочно 4-5 июня. У нее остались мать и взрослый сын.