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пятница, 09 августа 2019 07:45

Александр Олийнык повесился после обвинения в изнасиловании

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- Последний раз видела брата в четверг утром. Спокойный был. Взял паспорт, переоделся, сказал: приеду, расскажу. Тогда еще раз только позвонил, спросил номер нашего дома, - говорит 23-летняя Оксана Пышняк из села Глинное Рокитновского района Ровенской области. Рассказывает о брате Александре Олийныке, 18 лет. Его нашли повешенным в лесу на окраине села утром 2 августа. Парня обвинили в изнасиловании знакомой 14-летней Анны.

- Говорят, как Сашу допросили, он весь дрожал и только курил. Потом родители девушки стали требовать деньги. Он предлагал 300 долларов (7,6 тыс. грн. - ГПУ) и расходимся. Но ее мама сказала, что ничего за них не купить - потребовала 50 тысяч гривен, - рассказывает брат покойного, 21-летний Юрий Олийнык. - А отец еще и пригрозил, что отправит его на зону, где ему такое же сделают.

Александр Олийнык был четвертым меж восьмерых детей 46-летней Ольги Николаевны и Сергея Михайловича, 48 лет. Женщина на заработках в Польше. Муж занимается домашним хозяйством. Александр в прошлом году окончил 11 классов местной школы. Нигде больше не учился. Ездил на заработки по Украине, устраивался на стройки, подрабатывал на пилораме, резал лес. Планировал жениться. С невестой 18-летней Викторией должны были подать заявление в загс 3 августа.

- И друзья, которых допрашивали, тоже сказали, что ему светит тюрьма. Вот Саша и не выдержал такого. Он добряк был, мухи никогда не обидел. Сразу пошел вешаться. Хотел у бабушкиного дома. Но она увидела его, дернула за шнур, который был вокруг шеи и на дереве, и он сорвался. Так и убежал с ним вместе. Нашли только на следующий день на дубе в лесу. Мы с мамой в Польше были. Как только узнали - выехали.

Об Анне известно, что она приехала в село погостить у бабы Нины Рябущиц. Здесь также живет ее тетя. Сама девушка из Сумской области.

- Никогда ее не видел. Как все с братом случилось - у ребят порасспрашивал. Говорят, девушка легкого поведения. В прошлом году также приезжала, - добавляет Юрий. - Ежедневно в компаниях ошивается. Говорила, что ей 17-18 лет, как кому.

Может, и было что между ними. Но Саша точно не насильник. Она показывала место, где вроде все произошло. Это за огородом у нас, метров 150 от хат. И если бы он ее тащил туда через бревна или, тем более, насиловал - все село услышало бы крик. Да еще и вокруг бумажки от конфет были разбросаны. Если бы насиловал - конфеты бы не ели.

В селе говорят, Александр был трудолюбивым и спокойным. Укоротил век, потому что не имел поддержки.

- Парень хороший, трудолюбивый. Из хорошей семьи. Добряк, спокойный. Никто о нем в селе плохого не слышал, - рассказывает 52-летняя Тамара Ковалевич из Глинновского сельского совета. - Может, если бы была мать, то поддержала бы. А так остался один с проблемой и никому ничего не сказал.

Новость о самоубийстве Александра потрясла село, люди взбунтовались. Поэтому девушка с родителями сразу уехала домой.

- Народ поднялся, соседи все сказали, что пойдем туда, к ней, и будем делать самосуд, - говорит жительница села, продавец магазина Нина Пацюкевич, 47 лет. - Спасло, что они убежали. Потому что их бы на куски разорвали.

Дело об изнасиловании и самоубийстве расследует полиция.

- Мать девушки обратилась в полицию, что ее несовершеннолетняя дочь вступила в половые отношения с местным 18-летним парнем без согласия, - комментирует ситуацию Антон Крук из полиции Ровенской области. - Сейчас проводят проверки и дополнительные экспертизы. Продолжается следствие.

Если окажется, что Александр не насиловал девушку, ее могут привлечь к ответственности за ложные показания. Вероятно, будет рассматриваться следователями и вопрос о доведении до самоубийства.

Александра Олийныка похоронили в селе 3 августа.

Автор: Анна БОВА
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Дата
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