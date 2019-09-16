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вторник, 17 сентября 2019 07:00

Администраторшу гостиницы "Токио стар" взяли под стражу

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Администраторшу одесского отеля "Токио стар" Ирину Паровик арестовали 13 сентября. Она отвечала за хозяйственные и кадровые вопросы. Ее подпись стоит на документе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям от 2012 года, который запрещал отелю работать.

Ирине инкриминируют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. Женщина утверждает — не помнит такого предписания. За пожарную безопасность не отвечала, работников на работу не нанимала.

— Я контролировала работу администраторов и горничных. Никогда не имела отношения к техническому состоянию отеля, не занималась противопожарной безопасностью, — сказала в суде. — Это делал главный инженер, который непосредственно был подчинен владельцу заведения.

Ирина Паровик работала в отеле с 2009 года. С 2014-го была в декретном отпуске, хотя продолжала работать. Ее дочерям 5 и 2 года.

Отель вспыхнул в ночь на 17 августа. От огня и угарного газа погибли девять человек, еще 10 пострадали. Предварительно, помещение загорелось из-за чрезмерной нагрузки на электросети и замыкания проводки. Владельца отеля 47-летнего Вадима Черного взяли под арест. Он свою вину отрицает. Совладелец учреждения Сергей Дурач скрывается за границей. Подозрение ему объявили заочно.

Автор: Анна БОВА
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Дата
17
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