- Бывший муж не дает покоя. На дом не имеет права, прописан у брата. Но как напьется, его оттуда выгоняют. Сразу ко мне приходит, - рассказывает полтавчанка 41-летняя Ольга Ходис.

Жалуется на угрозы бывшего мужа 44-летнего Игоря. С ним развелась 12 лет тому назад.

- Боюсь, со света меня сведет. Два года тому назад так избил, что попала в реанимацию. Всем рассказывал, что поймал меня на горячем. Мол, не сдержался. Его посадили в тюрьму, - говорит женщина. - Звонил оттуда и просил, чтобы забрала заявление. Пожалела. Написала, что претензий не имею. С тех пор покоя нет. Каждый день приходит. Выбивает двери, вынимает окна, залезает в дом.

Ольга и Игорь имеют общего сына. Ему 14 лет.

- Я работаю в больнице младшей медсестрой. Когда иду в ночную смену, забираю ребенка с собой. Боюсь одного дома оставлять, - добавляет Ольга. - Недавно возвращалась с работы и позвонил бывший. Говорит: "Топор тебя дома ждет". Я испугалась, вызвала полицейских. Зашла вместе с ними. Тесак лежал во дворе, а Игоря не было. Пожалуй, увидел полицию и убежал. По моим заявлениям назначили суд аж на 22 июня. Боюсь, он к тому времени меня зарубит.

Постоянно пишу заявления, но участковый не помогает. Только советует мне провериться с головой, - возмущается Ольга. - Создается впечатление, что он на стороне моего бывшего.

Ольга - стройная невысокая блондинка с короткой прической. Живет в доме на окраине города. Делит двор с соседями. Одна из них, 34-летняя Ирина, выглядывает из своего дома.

На крыльце у двери лежит Игорь. Он - среднего телосложения, имеет русые волосы. Выглядит неряшливо, от него пахнет алкоголем. Говорит нечетко.

- У нее характер дурацкий, - кивает на Ольгу мужчина. - Побежала в суд, развелась. Когда вышла, говорит: "Поехали домой". Сюда прихожу каждый день, потому что это любовь. Я ее не бью. Воспитываю, потому что дура.

К разговору присоединяется соседка Ирина:

- Уже нет сил. Каждую ночь бежим спасать Олю и сына от этого человека, - показывает рукой на Игоря. - Оттягиваем его. Мой муж окна вставляет, которые Игорь вынимает постоянно. Он когда трезвый - золотой человек. А как напьется, лезет ко всем драться. Мои дети боятся выходить во двор.

Ольга обратилась за помощью в кризисный центр благотворительной организации "Свет надежды".

- Оказывается, на всех моих заявлениях было написано, что они "решены мирным путем". Если бы не помощь антикризисного центра, я об этом и не узнала бы, - говорит Ольга Ходис.

При содействии юристов Центра и полицейских, прокуратура вынесла запрещающее предписание. Теперь Игорь не может звонить и приближаться к Ольге. Если не будет это выполнять, его арестуют.