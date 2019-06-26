9-летнего Захара Черевко убил и бросил в озеро знакомый

В озере Вырлица в Дарницком районе Киева 23 июня рыбак нашел тело 9-летнего Захара Черевко. Имел более 30 колото-резаных ран и черепно-мозговую травму.

Мальчик исчез накануне. Около восьми вечера пошел гулять и не вернулся.

По подозрению в убийстве задержали киевлянина 30-летнего Ярослава Богдана. Он - брат сожителя матери мальчика. Признался, что заманил Захара к озеру. Со спины начал бить его ножом в шею и туловище. Несколько раз стукнул молотком по голове. Затем привязал к ногам камни и сбросил в воду.

Захар Черевко - из неблагополучной семьи. Его воспитанием занималась бабушка. Мать пьет. Живет отдельно - в соседнем доме вместе с сожителем. Он имел судимости за наркотики. С его братом дружил Захар. Вместе играли в компьютерные игры. Ярослав Богдан нигде не работает, говорят соседи.

Захар мечтал быть полицейским. Любил играть в следователя. В вечер исчезновения взял блокнот с ручкой и сказал, что будет опрашивать людей на улице, по словам его бабы.

- Когда стемнело, бабушка бросилась искать внука, но безрезультатно. Позвонила в полицию. Вышли на след ребенка благодаря камерам видеонаблюдения в торговом центре. На видео мальчик шел в компании брата сожителя матери, - рассказывает 46-летний Андрей Крищенко из столичной полиции. - Его забрали в участок. Путался в показаниях, нервничал. В это время позвонил рыбак, увидел тело ребенка в озере. После этого Ярослав Богдан во всем признался. Сказал, что убил малого из-за обиды на его мать и своего брата. С ними регулярно ссорился. Хотел отомстить. Из озера водолазы достали вероятные орудия убийства - нож и молоток. На берегу нашли блокнот и рубашку мальчика.

Захар часто гулял сам во дворе многоэтажек. Хорошо учился в школе.

- Мальчик был вежлив, общителен. Часто видел его на качелях или в песочнице, - говорит житель многоэтажки Петр, 48 лет. - Матери на него было наплевать. А бабу жалко, любила малого.

Ярослава Богдана арестовали на два месяца без права на залог. Такое решение вынес Дарницкий районный суд столицы 24 июня. Также назначил мужчине психиатрическую экспертизу. За убийство ребенка его могут посадить на 15 лет или пожизненно.