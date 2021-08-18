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четверг, 19 августа 2021 07:21

6-летнего Алексея Стефанцива искали в горах 30 часов

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- Алексей пошел на гору со старшим братом, моими матерью и сестрой, ее сыном. По дороге сестра с детьми оторвались вперед. Алексей шел сзади с бабушкой. Периодически бежал вперед, чтобы догнать старшего брата. Затем возвращался. В какой-то момент исчез, - 31-летняя Марьяна Стефанцив из Коломыи Ивано-Франковской области рассказывает об исчезновении в горах 6-летнего сына.

После обеда 14 августа, с родственниками поднимался на Говерлу. Шли по самому легкому "зеленому" 5-километровому маршруту. Было много туристов. Исчезновение ребенка родные заметили через 2 часа. Сначала искали самостоятельно, потом вызвали спасателей и полицию.

- Я постоянно видела кепочку Алексея. Затем потеряла из виду. Но он говорил, что побежит догнать брата и тетю. Думала, он с ними, - говорит бабушка мальчика Орыся Ямборак, 56 лет. - Когда пришла на гору - мои уже спускались. Малого с ними не было. Бросились искать.

Алексея искали 245 спасателей, полиция, лесники, волонтеры. Привлекли технику и собак. Просматривали местность с квадрокоптера.

- Там много опасных мест - ущелья, вода, иногда падают камни. Мы разбились на группы, работали на девяти маршрутах, - говорит Тарас Кочкодан из областной службы по чрезвычайным ситуациям. Он руководил поисковой операцией.

Вечером 15 августа Алексея заметили два волонтера из Коломыи на вершине горы Большая Козмецкая. Это на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. От тропы на Говерлу мальчик отошел более чем на 2 км. Его поиски продолжались почти 30 часов.

- Для ребенка расстояние колоссальное. Ночь холодная была - 8 градусов тепла, - добавляет Кочкодан.

Парень не ел и не пил. Искал людей, которые могли бы помочь. Когда с волонтерами спустился к родителям, присутствующие аплодировали. На все вопросы чесал затылок и отвечал "да" или "нет".

- Алексей спал на земле. Говорит, страшно и холодно ему не было. Не хотел ни есть, ни пить. Держал палку, чтобы отбиваться от диких зверей. Опасные места обходил, - говорит отец Любомир Стефанцива. - Сын имел четкий план спасения. Выглядывал на склонах людей, которые будут спускаться. Хотел попросить отвезти его в Коломыю в супермаркет. Правда, искал не на тех склонах, где могут быть туристы.

Парня осмотрели медики и психолог. Отпустили домой с родителями.

Автор: Анна БОВА
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