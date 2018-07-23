4-летняя Надежда Билошенко умерла после побоев отца

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
Просмотров: 801
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 1926
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 459
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6165
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 567
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 963
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2970
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3259
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6786
Фото
Все фото
3
2
5
3
3
Из колонии сбежали трое заключенных
Из колонии сбежали трое заключенных
Наталия Кривко нашла повешенным 12-летнего сына
Наталия Кривко нашла повешенным 12-летнего сына
Девять пассажиров маршрутки погибли в аварии
Девять пассажиров маршрутки погибли в аварии
Лилию Гордееву ударили ножом 24 раза
Лилию Гордееву ударили ножом 24 раза
Валентин Дорошенко расстрелял трех полицейских
Валентин Дорошенко расстрелял трех полицейских
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4041
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 774
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4248
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3618
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27100
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 567
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 07:25

4-летняя Надежда Билошенко умерла после побоев отца

  Комментировать

В селе Кальченки Белопольского района Сумской области похоронили 4-летнюю Надежду Билошенко 15 июля. Накануне ее избил отец Виталий, 28 лет. Несколько раз ударил по голове бутылкой с водой, ногой и кулаком. Вспылил, потому что дочка отказалась есть картошку с хлебом. Ребенок полтора суток пролежал с травмами в кровати. Мать, 24-летняя Валентина, вызвала "скорую", лишь когда у Надежды началась агония.

— Девочка захлебнулась рвотными массами, которые спровоцировала травма головы, — говорит Лариса Билык из Белопольского отдела полиции.

Виталий и Валентина Билошенко с двумя дочками 6-летней Татьяной и Надеждой переехали в село из соседней Капитановки в 2014 году. Поселились в заброшенном доме. Условий для проживания детей не было. Их сразу забрали в интернат без лишения родительских прав. Позже у супругов родился сын. Его из роддома направили в Сумской детский дом. После смерти Надежды выяснилось, что у семьи была еще одна старшая дочь. Ее удочерили чужие люди.

— Виталик на следственном эксперименте рассказывал, что ударил Надю кулаком в лоб. Она упала, — рассказывает местная жительница 61-летняя Екатерина Демченко. — Тогда мать подскочила и коленом придавила ребенка. Вторую ногу поднимала, чтобы давить сильнее. Свою вину в смерти дочери не признают. Обвиняют друг друга.

Семья стояла на учете в сельском совете в силу сложных жизненных обстоятельств. Там убеждают, что семью регулярно проверяла социальная работница.

— Валя даже жаловалась на меня, что часто к ним хожу. Живу недалеко. Бывало, и по два раза в день наведывалась — с тех пор, как дочек из интерната забрали, — говорит соцработник Виктория Кравченко. — В доме всегда было наварено есть, убрано. Синяков на детях не замечала. Они не жаловались. Год назад Билошенко подарил дом нездешний мужчина. Видел, что семья бедствует. Пожалел. Дом в нашем селе ему в наследство остался. Сельский совет тоже помогал, чем мог — мебелью, посудой, шторами. Виталик с Валей старались хозяйничать. Завели коз, птицу, огород засадили. Видели, что вроде за ум взялись. Поэтому и позволили детей взять на лето. Спрашивала, почему не сообщили сразу в полицию или мне, что дочке плохо. Виталик сказал, что боялся пожизненного. Валя — что ее запугал муж.

Виталия Билошенко на время следствия взяли под стражу без права на залог. Экспертиза доказала, что именно он нанес Надежде смертельные удары, которые повлекли смерть. Его могут посадить в тюрьму на восемь лет.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «4-летняя Надежда Билошенко умерла после побоев отца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Первооткрыватели Мачу-Пикчу нашли пышное погребение больной сифилисом женщины с собачкой

Археологи раскопали золото Скифского периода

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 111498
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
20
 1 Просмотров: 102647
Назвали победителей Одесского кинофестиваля
Назвали победителей Одесского кинофестиваля Просмотров: 39286
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 38998
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 41 Просмотров: 27072
Больше всего комментируют
41
В России присвоили себе украинский город
38
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
9
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
6
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
4
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
Голосов: 765
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua