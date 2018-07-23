4-летняя Надежда Билошенко умерла после побоев отца

В селе Кальченки Белопольского района Сумской области похоронили 4-летнюю Надежду Билошенко 15 июля. Накануне ее избил отец Виталий, 28 лет. Несколько раз ударил по голове бутылкой с водой, ногой и кулаком. Вспылил, потому что дочка отказалась есть картошку с хлебом. Ребенок полтора суток пролежал с травмами в кровати. Мать, 24-летняя Валентина, вызвала "скорую", лишь когда у Надежды началась агония.

— Девочка захлебнулась рвотными массами, которые спровоцировала травма головы, — говорит Лариса Билык из Белопольского отдела полиции.

Виталий и Валентина Билошенко с двумя дочками 6-летней Татьяной и Надеждой переехали в село из соседней Капитановки в 2014 году. Поселились в заброшенном доме. Условий для проживания детей не было. Их сразу забрали в интернат без лишения родительских прав. Позже у супругов родился сын. Его из роддома направили в Сумской детский дом. После смерти Надежды выяснилось, что у семьи была еще одна старшая дочь. Ее удочерили чужие люди.

— Виталик на следственном эксперименте рассказывал, что ударил Надю кулаком в лоб. Она упала, — рассказывает местная жительница 61-летняя Екатерина Демченко. — Тогда мать подскочила и коленом придавила ребенка. Вторую ногу поднимала, чтобы давить сильнее. Свою вину в смерти дочери не признают. Обвиняют друг друга.

Семья стояла на учете в сельском совете в силу сложных жизненных обстоятельств. Там убеждают, что семью регулярно проверяла социальная работница.

— Валя даже жаловалась на меня, что часто к ним хожу. Живу недалеко. Бывало, и по два раза в день наведывалась — с тех пор, как дочек из интерната забрали, — говорит соцработник Виктория Кравченко. — В доме всегда было наварено есть, убрано. Синяков на детях не замечала. Они не жаловались. Год назад Билошенко подарил дом нездешний мужчина. Видел, что семья бедствует. Пожалел. Дом в нашем селе ему в наследство остался. Сельский совет тоже помогал, чем мог — мебелью, посудой, шторами. Виталик с Валей старались хозяйничать. Завели коз, птицу, огород засадили. Видели, что вроде за ум взялись. Поэтому и позволили детей взять на лето. Спрашивала, почему не сообщили сразу в полицию или мне, что дочке плохо. Виталик сказал, что боялся пожизненного. Валя — что ее запугал муж.

Виталия Билошенко на время следствия взяли под стражу без права на залог. Экспертиза доказала, что именно он нанес Надежде смертельные удары, которые повлекли смерть. Его могут посадить в тюрьму на восемь лет.