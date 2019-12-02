 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 17568
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5193
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 351
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2962
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1224
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1134
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1242
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1026
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1089
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11448
Фото
Все фото
3
4
6
5
3
3-летнего Александра Соболева застрелили в центре Киева
3-летнего Александра Соболева застрелили в центре Киева
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Интервью
1/5
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 810
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1944
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5193
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6732
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3060
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 333
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
вторник, 03 декабря 2019 07:55

3-летнего Александра Соболева застрелили в центре Киева
3

  Комментировать

Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева расстреляли внедорожник "Рендж Ровер". За рулем был предприниматель и депутат Киевского областного совета 47-летний Вячеслав Соболев. Сзади сидела жена 38-летняя Инна с подругой и сыном 3-летним Александром. Пуля попала в мальчика.

- Убийцы целились в водителя, но он пригнулся, - говорит Анна Зубрева из Шевченковского районного управления полиции. - С места происшествия скрылись на серебристом "Лексусе".

Соболев рассказал полиции, что с женой отъехали от ресторана "Марио", остановились на светофоре и услышали выстрел. Увидел окровавленного сына, выбежал с ним на улицу. Просил помощи. Пуля попала ребенку в шею, по другим данным - в голову.

- Мальчика занесли в "скорую". Его мать рыдала. Говорила, сыну снесло полголовы, - говорит свидетель Татьяна Короленко.

Погибший Александр был крестником певицы Ирины Билык.

"Убит чудесный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если убивают деток в центре города? Мой маленький ангел Сашенька, прости взрослым нелюдям их жестокость", - написала певица в социальной сети.

Полицейские расследуют дело как умышленное убийство. Среди мотивов рассматривают предпринимательскую и политическую деятельность Соболева.

Неофициально говорят о двух версиях. Первая - давний конфликт Вячеслава Соболева с экс-судьей Высшего хозяйственного суда Украины Артуром Емельяновым. Между ними продолжаются многолетние суды по недвижимости. Вторая - бизнес на Донбассе. Он имеет магазины на оккупированной территории.

В полдень 2 декабря полиция задержала двух подозреваемых.

- Обоим чуть больше 20 лет, - говорит блогер 34-летний Назар Приходько. - Они уже назвали заказчика.

Вячеслав Соболев родом из Енакиево Донецкой области, живет в Киеве. Он - владелец ресторана "Марио", возле которого произошла стрельба. Депутат Киевского областного совета, входит во фракцию "Солидарность", член комиссии по вопросам бюджета и финансов.

В 1997 году Соболев открыл продуктовый магазин "Обжора" в Донецке, который стал первой крупной торговой сетью в области. Через 10 лет продал.

Кандидат экономических наук, был заместителем мэра Донецка, директором компании "Нафтогазмережа", заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В браке третий раз. Первой женой была вдова донецкого криминального авторитета. Второй - бывшая жена российского певца Николая Баскова и дочь российского фармацевтического магната Бориса Шпигеля - Светлана.

С Инной поженились в 2014-м. Имеют двух сыновей Давида и Александра, воспитывают дочь жены от предыдущих отношений Марию. У Вячеслава также есть дети от предыдущих браков - Светлана и Нина. Последняя имеет гражданство РФ.

"Рендж Ровер" 2013 года выпуска Соболев арендует у "Донукрпроект НИИ".

Компания фигурирует в уголовном производстве о финансировании терроризма на Донбассе. Была зарегистрирована в Донецке. Ее основатель - Вячеслав Соболев, по данным сайта YouControl.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «3-летнего Александра Соболева застрелили в центре Киева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 75458
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
4
 Просмотров: 15120
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 9981
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной Просмотров: 9414
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
6
 Просмотров: 8334
Скандалы
Боевого генерала оставили под стражей
Боевого генерала оставили под стражей Просмотров: 99
Пятидесятитысячный город остался без отопления
Пятидесятитысячный город остался без отопления Просмотров: 351
Депутата районного совета нашли застреленным в машине
Депутата районного совета нашли застреленным в машине Просмотров: 243
Николай Кулеба полтора года будет восстанавливаться после аварии
Николай Кулеба полтора года будет восстанавливаться после аварии Просмотров: 234
Защита Елены Зайцевой оспаривает приговор
Защита Елены Зайцевой оспаривает приговор Просмотров: 27
Больше всего комментируют
4
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
2
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
2
"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
2
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло
Голосов: 487
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua