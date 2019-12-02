3-летнего Александра Соболева застрелили в центре Киева

Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева расстреляли внедорожник "Рендж Ровер". За рулем был предприниматель и депутат Киевского областного совета 47-летний Вячеслав Соболев. Сзади сидела жена 38-летняя Инна с подругой и сыном 3-летним Александром. Пуля попала в мальчика.

- Убийцы целились в водителя, но он пригнулся, - говорит Анна Зубрева из Шевченковского районного управления полиции. - С места происшествия скрылись на серебристом "Лексусе".

Соболев рассказал полиции, что с женой отъехали от ресторана "Марио", остановились на светофоре и услышали выстрел. Увидел окровавленного сына, выбежал с ним на улицу. Просил помощи. Пуля попала ребенку в шею, по другим данным - в голову.

- Мальчика занесли в "скорую". Его мать рыдала. Говорила, сыну снесло полголовы, - говорит свидетель Татьяна Короленко.

Погибший Александр был крестником певицы Ирины Билык.

"Убит чудесный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если убивают деток в центре города? Мой маленький ангел Сашенька, прости взрослым нелюдям их жестокость", - написала певица в социальной сети.

Полицейские расследуют дело как умышленное убийство. Среди мотивов рассматривают предпринимательскую и политическую деятельность Соболева.

Неофициально говорят о двух версиях. Первая - давний конфликт Вячеслава Соболева с экс-судьей Высшего хозяйственного суда Украины Артуром Емельяновым. Между ними продолжаются многолетние суды по недвижимости. Вторая - бизнес на Донбассе. Он имеет магазины на оккупированной территории.

В полдень 2 декабря полиция задержала двух подозреваемых.

- Обоим чуть больше 20 лет, - говорит блогер 34-летний Назар Приходько. - Они уже назвали заказчика.

Вячеслав Соболев родом из Енакиево Донецкой области, живет в Киеве. Он - владелец ресторана "Марио", возле которого произошла стрельба. Депутат Киевского областного совета, входит во фракцию "Солидарность", член комиссии по вопросам бюджета и финансов.

В 1997 году Соболев открыл продуктовый магазин "Обжора" в Донецке, который стал первой крупной торговой сетью в области. Через 10 лет продал.

Кандидат экономических наук, был заместителем мэра Донецка, директором компании "Нафтогазмережа", заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В браке третий раз. Первой женой была вдова донецкого криминального авторитета. Второй - бывшая жена российского певца Николая Баскова и дочь российского фармацевтического магната Бориса Шпигеля - Светлана.

С Инной поженились в 2014-м. Имеют двух сыновей Давида и Александра, воспитывают дочь жены от предыдущих отношений Марию. У Вячеслава также есть дети от предыдущих браков - Светлана и Нина. Последняя имеет гражданство РФ.

"Рендж Ровер" 2013 года выпуска Соболев арендует у "Донукрпроект НИИ".

Компания фигурирует в уголовном производстве о финансировании терроризма на Донбассе. Была зарегистрирована в Донецке. Ее основатель - Вячеслав Соболев, по данным сайта YouControl.