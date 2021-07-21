36 детей утонули за 20 дней июля

С начала июля на водоемах страны погибли 265 украинцев. Из них - 36 детей. Такие данные на 20 июля сообщили спасатели. За аналогичный период прошлого года погибли 166 человек, из них 16 - несовершеннолетних. Нынешнюю статистику называют рекордной.

Самая распространенная причина несчастных случаев - купание в необорудованных местах и ​​в нетрезвом состоянии.

В штормовую ветреную погоду вообще нельзя заходить в воду. Лучше купаться утром или вечером, когда нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17 ... 19 ° C. Плавать можно до 20 мин., советует 37-летний Сергей Данилин из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области.

- Лучше начинать с 3-5 минут и постепенно увеличивать время. Не следует доводить себя до озноба. При переохлаждении есть риск потерять сознание, могут возникнуть судороги, - говорит Данилин. - Нельзя входить и нырять в воду после длительного пребывания на солнце. В воде начнется резкое рефлекторное сокращение мышц, что провоцирует остановку дыхания.

Нельзя хватать за ноги, топить, подавать ложные сигналы о помощи, - продолжает. - Не плавайте с трубкой во время волн. Только вдоль берега в людных местах. Чтобы в случае чего могли помочь.

Если увидели, что кто-то тонет - вызывайте спасателей. Спасать самостоятельно можно, когда уверены в собственных силах. Иначе есть риск погибнуть обоим.