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вторник, 24 сентября 2019 07:55

18 человек погибли в двух авариях

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21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой автоцистерна протаранила маршрутку №52 Большая Долина - Одесса. В микроавтобусе "Мерседес-Бенц" было 11 пассажиров и водитель. Девятеро погибли.

- Я ехал за цистерной. Могу точно сказать, что ни один из водителей не превышал скорость. Фура двигалась где-то 60 километров в час. Маршрутка, приблизительно, - так же, - рассказывает очевидец аварии 44-летний Виталий Загреба. - Ехать быстрее возможности не было, дорога загружена в обе стороны. Я едва успел затормозить, чтобы не влететь под фуру.

Среди погибших - водитель 35-летний Руслан Тагиев из Хмельницкой области, 17-летний Марк Редькин из Великодолинского, 18-летняя Кристина Саустьян, 30-летняя Юлия Чепурина, 45-летний Сергей Невечеря, Андрей Щербицкий, 42 года, супруги 30-летняя Ольга и 33-летний Петр Шпинь. Личность еще одного мужчины пока не установили. На вид ему лет 30-35.

- Сразу бросился в маршрутку и остолбенел - жуткая тишина. Никто не звал на помощь, не стонал. Только телефоны звонили. На земле впереди машины лежал человек без сознания. Вылетел через лобовое, - продолжает Виталий. - Людей из салона боялись доставать, чтобы еще больше не искалечить. Ждали полицейских и "скорую".

Трое пассажиров маршрутки выжили. Среди них - мужчины 67 и 39 лет. Ударом их выбросило на дорогу. Сейчас находятся в реанимации областной больницы.

- У мужчин тяжелые травмы - переломы позвоночника, груди, таза, - говорит врач отделения интенсивной терапии Татьяна Сенчук.

Еще одна пострадавшая - 30-летняя Ольга Терешонок из Черноморска. Ее доставали из маршрутки через люк.

- Я помогал вытаскивать женщину. Нес по полю до "скорой", - вспоминает Загреба. - Была вся изуродована, страшно смотреть.

Женщину спасают в реанимации городской клинической больницы №11. Ее прооперировали.

Родные и знакомые собирают деньги на лечение Ольги.

- У нее перелом челюсти, лопатки и голени, - говорит одноклассница Светлана Нахаева. - Было кровоизлияние в брюшную полость, удалили селезенку. Сильно пострадало лицо. Но Оля в сознании. Разговаривать не может, однако написала несколько слов на бумажке родным.

Автоцистерна, которая врезалась в маршрутку, принадлежит частной компании из Кропивницкого. Ее водитель 48-летний Олег Орловский сейчас лежит в травматологическом отделении областной больницы под охраной. Следователи считают его виновником.

- Собрали достаточно доказательств, - говорит Любовь Гордеева из полиции Одесской области. - Водителю грузовика оказали необходимую медицинскую помощь. И задержали в день аварии.

- Машина в технически исправном состоянии. Комплексный техосмотр прошла в августе, - говорит Владимир Антонов. Он - владелец компании, которой принадлежит автоцистерна. - Водитель - с большим опытом. Боюсь, чтобы из него не сделали козла отпущения. Надеюсь на объективное расследование.

23 сентября на Одесчине объявили днем траура. Виновнику аварии грозит до 10 лет тюрьмы.

Это не первая авария на этом отрезке дороги.

В этом году 29 января вблизи села Новая Долина в аварии погибли двое сотрудников полиции Одесской области - старший лейтенант полиции 22-летний Олег Лысюк и рядовая полиции Лариса Крамаренко, 24 года. Ехали по рабочим делам маршруткой Каролино-Бугаз - Одесса. В нее врезалась фура "Вольво", протаранив еще один легковой автомобиль. Водитель грузовика задержан.

22 сентября около 22:30 вблизи села Большой Молодькив Новоград-Волынского района Житомирской области грузовик ДАФ с автоцистерной протаранил экскурсионный автобус Житомир - Яремче. Девять человек погибли.

Из них шестеро - работники "Трамвайно-троллейбусного управления" Валентина Гоша, Елена Кузьменко, Антонина Ковальчук, Олег Копюк, Геля Николайчук, Мария Петриченко. Трое родственников рабочих - Инна Гаврилюк, Елена Канцидайло и Елена Сарнавская. Еще десять травмированы.

- В салоне было 49 пассажиров и два водителя. Люди возвращались после экскурсии из Яремче в Житомир. По дороге автобус остановился, водители меняли колесо. Часть пассажиров вышли на улицу, стояли на обочине, - говорит Алла Ващенко из полиции Житомирской области. - В это время в автобус влетел грузовик, ехавший в сторону столицы. За рулем был 55-летний мужчина. Личности погибших устанавливаем. Детей среди них нет.

"Ударом авто разорвало пополам"

21 сентября на перекрестке дороги Борисполь - Запорожье - Мариуполь в Ореховском районе Запорожской области столкнулись МАН и автомобиль "ЗАЗ-Дэу". Грузовик вспыхнул, его водителя задержали.

Погибли 35-летний водитель легковушки и его пассажиры - 47-летняя женщина и 2-летний мальчик. 19-летняя девушка покалечилась.

В ночь на 22 сентября возле села Новоселка Деражнянского района Хмельницкой области водитель "Форда Мондео" съехал в кювет, врезался в электроопору и перевернулся. Погибли четверо его пассажиров. Предварительно, водитель сел за руль пьяным.

В Черновцах четверо подростков погибли в ДТП в полночь 23 сентября. Один из них взял дедов "Фольксваген пассат" и поехал с друзьями кататься. Во время спуска с холма не справился с управлением и врезался в дерево. Ударом авто разорвало пополам. Выжила только девушка, которая сидела на переднем пассажирском сиденье.

Автор: Анна БОВА
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24
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