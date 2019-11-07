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пятница, 08 ноября 2019 07:50

14-летнюю Дарью Дробот задушил товарищ

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Коминтерновский райсуд Одесской области арестовал без права на залог 15-летнего Кирилла Оленича. Подозревают, что 2 ноября он пытался изнасиловать, избил и задушил знакомую 14-летнюю Дарину Дробот из поселка Котовского в Одессе.

В тот день оба подростка отдыхали с друзьями в лесу вблизи города. Дарина с Кириллом пошли прогуляться и долго не возвращались. Около шести вечера молодежь начала расходиться. Дарине позвонила подруга. Ответила, чтобы ее не ждали. Домой вернется сама. Больше живой девушку не видели.

Об исчезновении дочери мать заявила в полицию в тот же вечер. К поискам подключились волонтеры. Тело Дарины нашли утром.

- Была покалечена, без нижней части одежды. На голове - множественные ссадины от ударов, - рассказывает руководитель областной полиции Олег Бех, 43 года. - Умерла от удушения, по выводам экспертов. У нее была сломана подъязычная кость, ребра. В легких - много крови.

Кирилла объявили в розыск. Задержали в тот же день. Скрывался у знакомых.

В течение 5 часов полицейские не могли допросить парня, поскольку был под наркотиками. На одежде и обуви были застиранные следы крови. Когда пришел в себя - признался в содеянном.

- Рассказал, что во время прогулки хотел заняться с девушкой сексом. Она отказала. Начал бить ее по лицу, когда упала - озверел и добивал ногами, - добавляет Бех. - После этого еще раз попытался изнасиловать. Девушка лежала неподвижно, и у него ничего не получилось. Начал ее душить, хотя признаков жизни не подавала.

После убийства парень забрал телефон Дарины. Его друзья рассказали полиции, что он пришел к ним с окровавленным смартфоном. Сказал, что подрался с незнакомцами. Телефон нашел на улице. Предложил отмыть его и продать в ломбард, чтобы иметь деньги на наркотики. Так и сделали.

Дарина была единственной дочерью в семье. Училась в восьмом классе одесской школы №71.

- Она училась в нашей школе с первого класса, отличница. Ни о ней, ни о семье ничего плохого сказать не могу, - говорит директор школы Ирина Ткаченко. - Положительная девочка, лидер по характеру. Семья - хорошая и обеспеченная.

Кирилл Оленич - из неблагополучной семьи, состоял на учете в полиции. Бежал из дома. В апреле этого года его искали четверо суток. Нашли на улице. Пояснил, что поссорился с родителями. Поэтому днями гулял, ночевал в подъездах.

Учился в девятом классе той же школы, что и Дарина. Позже его перевели в профтехучилище, но на занятия не ходил. Дважды привлекался к ответственности за грабежи. Летом получил условный срок.

- Он грубый и дерзкий. Цеплялся к подросткам без причины, - рассказывает ученик седьмого класса. - Иногда приходил за братом в школу. Видел, как какой-то порошок в сигареты набивал.

Соседи часто замечали Дарину в компании Кирилла.

- Она девочка хорошая, скромная, воспитанная. Он хоть и неблагополучный - но никто не ожидал такого. Зверски ее убил, лица не было вообще, - говорит местная жительница Наталья Дмитриева, 62 года. - Трудно сказать, чего Даша с ним дружила. Говорят, мать ее отговаривала идти гулять. Из-за этого поссорились.

Кирилла Оленича могут посадить на 15 лет. Дарину похоронили 5 ноября.

Родители добились повторной экспертизы

В Прилуках на Черниговщине попрощались с 14-летним Денисом Чаленко 5 ноября. Парень 29 октября не вернулся с занятия по боксу. Вечером его нашли мертвым на железнодорожных путях. Полиция говорит, его сбил поезд. Однако родные убеждены - парня убили. Родители добились повторной независимой экспертизы тела. Дело после огласки передали столичным следователям.

- Я сам видел травмы. Хотя не эксперт, но скажу - они созданы при жизни, - говорит адвокат семьи Владимир Билык. - Результаты экспертизы ожидаем в течение недели.

В местный храм попрощаться с Денисом пришли сотни людей.

Автор: Анна БОВА
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