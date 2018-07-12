Виноград удобряют речным илом

— Ил удобряет растение не хуже фабричного удобрения. Там много минералов. Проверил это на винограде, — рассказывает 54-летний Алексей Мельничук из Полтавы. — Из чахлого ростка стал пышный куст.

Выкапывает яму 70 на 70 см. На дно кладет ведро дренажа — щебня, битого кирпича или шифера. Сверху насыпает трехлитровую банку пепла и два ведра ила. Вертикально ставит метровую трубку диаметром 3,2–5 см. Она должна подниматься на несколько сантиметров над поверхностью земли. Верх закрывает крышкой от пластиковой бутылки.

— Трубка помогает поливать куст. В сухое лето после полива земля покрывается коркой. Тогда образуются росистые корни. Впоследствии куст пропадает. Чтобы этого избежать, первый год поливаю в яму, а в следующие воду лью в трубку. Тогда корень тянется вглубь.

Саженец ставит на ил и засыпает слоем почвы. Больше ничем не подкармливает три-четыре года.