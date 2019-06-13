Виноград обрабатывают двойным раствором

— Надо успеть обработать виноградную лозу перед цветением, — рассказывает Владимир Иванчук, 60 лет, из города Шепетовка Хмельницкой области. — Это защитит ее от болезней иільдью и оидиум. В сырую дождливую погоду на виноградник нападает мильдью, а в жару — оидиум.

Разводит 1 ст. л. нитроамофоски на 10 л воды. Отдельно берет препарат Парацельс согласно инструкции. Можно использовать и другое противогрибковое средство. Потом смешивает два разведенных раствора и вместе опрыскивает лозу.

— Если не сделать обработку, куст будет ронять старые листья и вырастут новые. Но растение ослабеет настолько, что не даст урожая.

Следующая обработка нужна на стадии, когда осыпается лишняя завязь. Подходят эти же препараты. Такая профилактика защитит от проникновения болезни в молодые листки, потому что они уязвимы.