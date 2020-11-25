В декабре мульчируют теплолюбивые деревья

В декабре завершают работы по защите сада от морозов. Если выпал снег, его нужно окучить в приствольные круги деревьев. Особенно опасен первый пушистый снег для молодых деревьев. Под его весом ломаются ветви. Стоит сразу стряхивать его, не допускать налипания.

Молодым теплолюбивым деревьям - инжиру, хурме, гранату, хорошо мульчируют приствольные круги компостом, торфом. Сами деревья утепляют и укрывают на зиму. Стволы ограждают мелкой металлической сеткой, чтобы защитить от зайцев. Можно дерево обложить побегами ежевики, крыжовника или обвязать фрукты хвойными ветками. Зайцев отпугивают и звуками. Подвесьте к ветвям банки из-под пива с камнями. При дуновении ветра будут звенеть, прогоняя животных. Для отпугивания мышей кладут ветви полыни.

После первых морозов до -5 ° C заготавливают однолетние побеги косточковых и семечковых культур для весенней прививки. Черенки вяжут в пучки. Хранят в подвале при температуре 0 ... + 3 ° C. Нижнюю часть черенков присыпают речным песком. Заготавливать лучше в дни Цветки и Плода. Эти дни также подходят для обрезки плодовых деревьев и кустов. Можно укорачивать фрукты с высокой зимостойкостью - грушу, яблоню, сливу, вишню. Срез надо замазать масляной краской. Садовый вар зимой применять нельзя.

Не стоит присыпать землянику листьями или опилками, чтобы не сопрела. Лучше использовать кукурузные стебли, ветви хвойных деревьев.

Ветки для рождественских украшений и елки рубят в дни Цветка. Тогда будут давать аромат.