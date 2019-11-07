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понедельник, 11 ноября 2019 06:36

Украинская фиолетовая картошка устойчива к засухе

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В этом году погода не способствовала высокому урожаю картофеля. Северные области страдали от засухи. На востоке выпал град, на юге и западе лили сильные дожди.

- В Украине в этом году нехватка качественного семенного картофеля. Перед покупкой стоит проверить сертификаты у семенных хозяйств. Иначе можно остаться без денег и хороших семян для следующего года, - рассказывает Николай Фурдыга, 38 лет, из Института картофелеводства.

В условиях изменения климата украинцам выгодно переходить на засухоустойчивые сорта. Они почти не реагируют на дефицит влаги в воздухе и почве. В институте вывели сорта с такими характеристиками. Это Княгиня и Случь.

- Мы предусмотрели колебания погоды и вывели устойчивый сорт. Хотя этот процесс занимает 10 лет. Картофель Мистерия пригоден для выращивания во всех областях. В кусте 18-20 фиолетовых клубней. Еще нужен один год сортоиспытания. И тогда Мистерию зарегистрируют в Государственном реестре в Институте экспертизы сортов. Затем можно запускать в продажу.

Для хорошего урожая советует высаживать сорт с первой или второй репродукции картофеля. Третью выращивать уже нежелательно. Особенно в южных областях, где картофель теряет семенные качества за год. На остальной территории это происходит за четыре года, потому что достаточно дождей.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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