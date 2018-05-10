У цветной капусты Аметист фиолетовые головки

- Посадила на огороде у нас не капусту, а чудо. Не поверила, когда впервые увидела. У цветной капусты была не белая головка, а фиолетовая, - говорит Неля Лещенко, 56 лет, из города Здолбунов Ривненской области. - Думала, что это случайно, пока не увидела их целый ряд одинаковых.

Женщина посадила сорт Аметист F1. Созревает 120 дней от появления всходов. Головка вырастает фиолетового цвета, весом до 1 кг. Также подобная по цвету капуста Лиловый шар. Только головка на 500-700 г тяжелее. Она долго лежит и не портится.

- Из белых сортов выращиваю Альфу F1 и Осенний гигант. Полуторакилограммовая капуста имеет округло-плоскую форму. Гигант - поздний, созревает на 135-й день от всходов, выдерживает легкие осенние заморозки.

Цветная капуста неприхотлива к грунтам. При посадке на черноземах или суглинках, участок у капусты надо разрыхлить тяпкой. Тогда влага и воздух будут лучше доходить и к корешкам.

- Для выращивания выбираю теплое место. В тени у капусты нарастет много листьев, а головка не сформируется.

Выкапывает ямки на расстоянии 50 см. В каждую наливает по 0,5 л воды. Рассаду углубляет до первого листика и посыпает землю торфом или перегноем. Так грунт будет дольше увлажненный и растения быстрее приживутся.

Ухаживает за цветной капустой, как и за обычной. Она неприхотлива, вредителей нет.

- Цветная капуста не любит переувлажнения. Тогда начнет болеть и головка вырастет мелкая. Если вода насобралась в растении, следует накрыть его картоном. Он впитает лишнюю влагу и защитит от солнца. Создаст тень, и капуста будет дышать. От этого будет плотная и жесткая.