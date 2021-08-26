Сушилка "Січ" сохраняет аромат и вид фруктов и овощей

В конце лета и осенью хозяева собирают щедрый урожай яблок, груш, грибов. Из части делают варенье и компоты. Остальные плоды можно посушить. Так они сохранят пользу.

Сезон грибов только начался и лучшая подготовка к нему - приобрести инфракрасную сушилку "Січ" из нержавеющей стали. Она не высушивает продукты, а лишь постепенно забирает влагу при минимальной температуре.

Вкус, цвет, витамины и биологически активные вещества плодов сохраняются благодаря инфракрасному излучению. Если их немного замочить потом, восстанавливаются внешний вид и аромат. Именно в этом разница между естественным способом сушки.

Для человека инфракрасное излучение безвредно. С помощью сушилки можно заготовить суповые и овощные наборы, фрукты для компотов и сделать пастилу и полезное лакомство.

Высушенные продукты можно хранить до года без специальной тары. За это время теряется лишь 5-15% витаминов. В герметичной упаковке - не менее двух лет.

Сушилку можно заказать на сайте http://t-klio.dp.ua.

По телефону 0 (96) 413 68 45 вас проконсультируют и расскажут обо всех преимуществах и возможностях прибора.