Столовая свекла вянет от позднего выкапывания

— Столовую свеклу выкапывают до заморозков, а морковь — после них. Не надо тянуть. Что должны были, уже взяли из земли. Тем более сейчас засуха, овощи не растут, — рассказывает Иван Похилюк, 57 лет, из села Рудня-Почта под Житомиром.

На хранение закладывают только поздние сорта. Хорошо, чтобы они росли на супесчаных или суглинистых почвах. Если посадить свеклу в кислую, может поразить парша. От нее кожура плодов покроется бородавками и трещинами.

- Столовая свекла увядает из-за позднего выкапывания. Становится полосатый и лыковой, какой бы сорт не купили. Дело в сроках сбора. Надо дождаться, чтобы температура спала до 20 градусов. Для выкапывания выбираю солнечный сухой день. Чищу и отрезаю ботву, оставив 2-3 сантиметра. Так свекла останется твердой и сочной. Переношу в погреб.

Важно правильно подготовить помещение. Проверить, есть ли в нем вентиляция, чтобы воздух не застаивался.

- Погреб для свеклы должен быть с температурой 2 градуса тепла. Этого достаточно, чтобы не подмерзали и оставались свежие.

Столовую свеклу кладут в картонные или пластиковые ящики и пересыпают речным песком. Прокалывает в стенках раскаленным гвоздем отверстия, чтобы проходил воздух. Тогда ставит на стеллажи. Так овощи не будут касаться стен погреба и не образуется конденсат. Если урожай на стеллажи не помещается, засыпает в засек и накрывает листьями рябины или посыпает толченым мелом.