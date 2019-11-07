Штамбовый крыжовник дает больший урожай

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 1539
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 351
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 216
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1035
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2745
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 432
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 864
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2088
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2214
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5175
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1188
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 873
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3735
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2070
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
09 ноября 2019
1 Просмотров: 657
Для людей
"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, ...
понедельник, 11 ноября 2019 05:30

Штамбовый крыжовник дает больший урожай

  Комментировать

- Не было хорошего крыжовника, пока растила его привычным способом. Когда сделала из куста мини-дерево, дела пошли, - рассказывает Ксения Кондратюк, 47 лет, из Шепетовки Хмельницкой области. - Ягоды больше получают света и быстрее созревают. Весь секрет в обрезке.

До начала сокодвижения на растении оставляет крепкий побег длиной 80 см. Остальные нижние ветки срезает. Когда из верхних почек вырастут боковые побеги, их прищипывают над пятым листом. В следующем году повторяет эти действия на новых побегах. Будет крепкий ствол, от которого отходят боковые ветви. Первый урожай ягод срывает на четвертый год выращивания.

- До такого способа додумались венгерские садоводы, которые борются с лишними осадками при созревании. У крыжовника крона равномерно освещена. Ягоды закладываются на всех ветвях. Так переделала весь ягодник. Теперь на штамбе имею и смородину.

На зиму первые годы после посадки кусты посыпает листьями или сеном. Также накрывает агроволокном. Взрослые растения укрывать не надо.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Штамбовый крыжовник дает больший урожай». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

Березину - 100 лет: народное звание "Штепсель"

Самое читаемое
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия Просмотров: 16443
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
17
 Просмотров: 11952
Чем побаловать себя в субботу: 5 блюд, которые можно сделать за 10 минут
Чем побаловать себя в субботу: 5 блюд, которые можно сделать за 10 минут
5
 Просмотров: 7938
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими 7 Просмотров: 7146
Легковушка врезалась в грузовик - среди погибших ребенок
Легковушка врезалась в грузовик - среди погибших ребенок Просмотров: 6957
Сад-огород
"Санекс Septix" - эффективное решение домашних проблем
"Санекс Septix" - эффективное решение домашних проблем
Махровые клематисы хорошо приживаются осенью
Махровые клематисы хорошо приживаются осенью Просмотров: 45
Кукурузу на силос заливают водой
Кукурузу на силос заливают водой
Белые амуры очищают пруды от камыша
Белые амуры очищают пруды от камыша Просмотров: 99
Свиней кастрируют на убывающую Луну
Свиней кастрируют на убывающую Луну Просмотров: 18
Больше всего комментируют
8
Как выучить украинский язык. 10 советов от Порошенко
7
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
4
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
Голосов: 828
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua