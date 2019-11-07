Штамбовый крыжовник дает больший урожай

- Не было хорошего крыжовника, пока растила его привычным способом. Когда сделала из куста мини-дерево, дела пошли, - рассказывает Ксения Кондратюк, 47 лет, из Шепетовки Хмельницкой области. - Ягоды больше получают света и быстрее созревают. Весь секрет в обрезке.

До начала сокодвижения на растении оставляет крепкий побег длиной 80 см. Остальные нижние ветки срезает. Когда из верхних почек вырастут боковые побеги, их прищипывают над пятым листом. В следующем году повторяет эти действия на новых побегах. Будет крепкий ствол, от которого отходят боковые ветви. Первый урожай ягод срывает на четвертый год выращивания.

- До такого способа додумались венгерские садоводы, которые борются с лишними осадками при созревании. У крыжовника крона равномерно освещена. Ягоды закладываются на всех ветвях. Так переделала весь ягодник. Теперь на штамбе имею и смородину.

На зиму первые годы после посадки кусты посыпает листьями или сеном. Также накрывает агроволокном. Взрослые растения укрывать не надо.