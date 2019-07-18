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понедельник, 22 июля 2019 07:25

Слива Красный шар легко переносит морозы

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- Радуюсь, что не пожалела денег и потратилась на саженцы сливы. Купила в садовом центре, потому что на базарных дважды прогорала. Продавцы сладко расхваливают, а потом рожают кислющие сливы, - говорит 49-летняя Мария Томчук из села Купчинцы Козовского района Тернопольской области.

- Есть всяких слив понемногу. И красная и желтая, и синяя. Первым созревает ранний сорт Красный шар, у которого плоды напоминают красные мячики.

Возле этой сливы сажает опылитель сорта Скороплодная. Дерево высотой около 2,5 м. На третий год после посадки начинает плодоносить. С одного дерева срывает в середине августа 18 кг плодов. Они красные, сладкие весом до 40 г. Слива легко переносит сильные морозы, но не любит оттепели, после которых может подмерзать.

- В это же время родит и сорт Цукерня. Но урожай на 10 килограммов больше, чем у Красного шара. Думаю, его так назвали из-за странной формы плодов. Напоминают красно-бордовые леденцы с желтой желейной мякотью, без кислинки.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
22
июля

Norvezhetsʹ rozstrilyav ditey na ostrovi ychnyy akt v norvezʹkomu Oslo vidbuvsya 22 lypnya 2011 roku. Vybukh u tsentri norvezʹkoyi stolytsi bilya rezydentsiyi prem'yer-ministra zabrav zhyttya semy osib. Cherez dvi hodyny norvezhetsʹ Anders Berynh Breyvik vlashtuvav boynyu v molodizhnomu tabori Robitnychoyi partiyi na ostrovi Uteya, zastrelyvshy 86 osib. Pry vkhodi v uryadovu budivlyu v Oslo o 15:25 za mistsevym chasom ekstremist Breyvik pryviv u diyu radiokerovanu bombu. Masa vybukhivky stanovyla 500 k·h. Vybukhova khvylya vybyla usi vikna vidrazu v dekilʹkokh budivlyakh, roztashovanykh poblyzu epitsentru teraktu. V tsentri Oslo zahynuly 8 osib i ponad 200 otrymaly poranennya. Pislya tsʹoho Breyvik vyrushyv na ostriv Utoyya. Tam vidbuvalysya zbory molodizhnoho kryla pravlyachoyi partiyi Norvehiyi. Teroryst rozstrilyav prysutnikh. Zahynuly 69 osib. Koly prybula politsiya, zlochynetsʹ sklav zbroyu i bez oporu zdavsya pravookhorontsyam. CHYTAYTE TAKOZH: Breyvik 8 hodyn pokazuvav, yak vin rozstrilyuvav lyudey Breyvik ziznavsya, shcho planuvav terakty shche z oseni 2009 roku. Vyznaye svoyu provynu u vbyvstvi lyudey, ale vidmovlyaye spryymaty tse yak kryminalʹnyy zlochyn. Vin napolyahaye, shcho takym chynom robyv politychnu zayavu. Za yoho slovamy, vbyvstvo bulo neobkhidno, shchob vryatuvaty Norvehiyu i vsyu Yevropu vid musulʹman i pokaraty politykiv, shcho zaokhochuyutʹ mulʹtykulʹturalizm. Sud vyznav Breyvika vynnym u teraktakh i masovykh vbyvstvakh. Norvezʹke zakonodavstvo ne peredbachaye smertnoyi kary abo dovichnoho uv'yaznennya, tomu terorysta zasudyly do 21 roku za gratamy. Vin vidbuvaye pokarannya u trykimnatniy kameri norvezʹkoyi v'yaznytsi Ila i rehulyarno pyshe bahatostorinkovi skarhy na "nelyudsʹki" umovy utrymannya. Norvezʹkyy teroryst Anders Breyvik protyahom vosʹmy hodyn vodyv slidchykh ostrovom. Vin ne vyyavyv zhodnykh oznak kayattya chy zhalyu z pryvodu toho, shcho zrobyv, zayavyv odyn iz prokuroriv. Показати більше 1808/5000 Норвежец расстрелял на острове

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