Слива Красный шар легко переносит морозы

- Радуюсь, что не пожалела денег и потратилась на саженцы сливы. Купила в садовом центре, потому что на базарных дважды прогорала. Продавцы сладко расхваливают, а потом рожают кислющие сливы, - говорит 49-летняя Мария Томчук из села Купчинцы Козовского района Тернопольской области.

- Есть всяких слив понемногу. И красная и желтая, и синяя. Первым созревает ранний сорт Красный шар, у которого плоды напоминают красные мячики.

Возле этой сливы сажает опылитель сорта Скороплодная. Дерево высотой около 2,5 м. На третий год после посадки начинает плодоносить. С одного дерева срывает в середине августа 18 кг плодов. Они красные, сладкие весом до 40 г. Слива легко переносит сильные морозы, но не любит оттепели, после которых может подмерзать.

- В это же время родит и сорт Цукерня. Но урожай на 10 килограммов больше, чем у Красного шара. Думаю, его так назвали из-за странной формы плодов. Напоминают красно-бордовые леденцы с желтой желейной мякотью, без кислинки.