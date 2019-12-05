"Санекс Septix" в декабре бесплатно доставят Укрпочтой

- Главная ошибка жителей частного сектора та, что они выкачивают выгребные ямы, - рассказывает технический эксперт компании "Bio Septix Санекс". - Постоянное выкачивание органических отходов снижает работоспособность ямы на 40 процентов. Также нарушается давление жидкости, и яма быстро наполняется.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем ежемесячное использование биопродуктов для переработки отходов, очистки стенок выгребных ям и восстановления дренажа.

Биопродукты "Septix Санекс" работают независимо от температуры на улице.

Даже если уровень жидкости повышается, треть объема ямы можно откачивать на огород через три месяца постоянного использования. Эта жидкость без запаха является удобрением.

Простой в использовании "Биокомплекс". Таблетку надо поместить в бачок унитаза. Бактерии чистят канализационную трубу и перерабатывают органические отходы в септике.

Для очистки труб от жиров и остатков пищи в доме обязательно должен быть "Био Дрен". Этот биопродукт является "скорой помощью" в экстренном случае.

В декабре этот набор от "Санекс Septix" будут доставлять Укрпочтой бесплатно.

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