"Санекс Septix" дарит скидки к 8 Марта

Владельцам частных домов с выгребными ямами чрезвычайно важно регулярно их очищать. Загрязнение - это большие хлопоты и трата денег. Чтобы выгребная яма стабильно функционировала, рекомендуют использовать биопродукты "Санекс Septix" канадского производства. Они восстанавливают работу старых септиков, очищают дренажные каналы и перерабатывают органические отходы, которые накапливаются на дне.

В "Санекс Septix" есть специальный продукт "Био Дрен" для очистки засорений и жировых пробок в трубах. Средство перерабатывает жировой налет, работает по всей длине трубопровода. Эффективно даже в холодной воде.

Для влажной уборки и безопасной очистки поверхностей используют Bio Septix Clean. В нем содержатся биологические вещества, предотвращающие налипание грязи. Благодаря этому чистота держится гораздо дольше. Также средство уничтожает неприятные запахи.

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