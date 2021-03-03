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четверг, 04 марта 2021 05:06

"Санекс Septix" дарит скидки к 8 Марта

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Владельцам частных домов с выгребными ямами чрезвычайно важно регулярно их очищать. Загрязнение - это большие хлопоты и трата денег. Чтобы выгребная яма стабильно функционировала, рекомендуют использовать биопродукты "Санекс Septix" канадского производства. Они восстанавливают работу старых септиков, очищают дренажные каналы и перерабатывают органические отходы, которые накапливаются на дне.

В "Санекс Septix" есть специальный продукт "Био Дрен" для очистки засорений и жировых пробок в трубах. Средство перерабатывает жировой налет, работает по всей длине трубопровода. Эффективно даже в холодной воде.

Для влажной уборки и безопасной очистки поверхностей используют Bio Septix Clean. В нем содержатся биологические вещества, предотвращающие налипание грязи. Благодаря этому чистота держится гораздо дольше. Также средство уничтожает неприятные запахи.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По телефону 0 (96) 413 68 45 вас проконсультируют и предложат оптимальный биопродукт.

С 1 по 8 марта биопродукты можно заказать со скидкой 8%.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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Дата
04
марта

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