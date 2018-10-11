"Санекс Septix" без перерыва на зиму очистит выгребную яму

- Купили с мужем дом. Стоил недорого, но ванны и туалета нет, - рассказывает 50-летняя Валентина Систренко из села Авратин Волочисского района Хмельницкой области. - Когда пристроили удобства, появилась новая проблема - выгребная яма. Тогда дочь приобрела "Санекс Septix".

"Санекс Septix" - биосредство для переработки отходов выгребных ям, септиков и канализации. Биопродукт перерабатывает отходы в жидкость без запаха, восстанавливает объем выгребной ямы и дренаж.

- Чтобы на кухне не забивались трубы, покупаю "Санекс Универсал". Биопрепарат чистит не только сливное колено, но и всю внутреннюю поверхность трубы. Также нет неприятных запахов. Биопрепарат "Санэкс Био Дрен" лучше использовать для профилактического использования, а "Санекс Универсал" - для экстренного.

Приобретая один из трех наборов биопрепаратов "Санекс Septix" в октябре, можно получить скидку. В акции участвуют биосредства для очистки выгребных ям и труб.

Биопрепараты "Санекс Septix" не являются сезонными товарами.

Их нужно применять ежемесячно, без перерыва на холодные температуры.

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