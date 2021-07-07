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четверг, 08 июля 2021 05:25

С "Санекс Septix" можно забыть об услугах ассенизатора

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Канализация и уход за ней - это то, что беспокоит владельцев частных домов в течение всего года. Даже летом яма переполняется, имеет неприятный запах. Избежать хлопот помогут канадские биопродукты "Санекс Septix". Эффективно действуют при любых температурах и очищают выгребную яму. Содержат бактерии, перерабатывающие отходы даже в переполненной яме.

Благодаря "Санекс Septix" можно поддерживать септик рабочим и без неприятных запахов. Поэтому его советуют применять регулярно. Средство выгодно, упаковки хватит на весь сезон для дачного туалета. Владельцам частных домов гарантированно не понадобятся услуги ассенизатора.

Средство "Bio Septix" уберет органические загрязнения. Действует быстро и борется с ржавчиной, окалиной, кальцием и мочевым камнем. Такие засорения часто можно встретить в унитазах, раковинах и ваннах, трубах, водонагревателях, на сантехнике. Препарат действенный и для электробытовой техники.

Биосредств заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По телефону 0 (96) 413 68 45 можно получить консультацию и заказать биопродукт.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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