Розмарин зимует на подоконнике

 
Ексклюзивы
1/5
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 693
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 540
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3087
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 837
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1476
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 810
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 630
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8424
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 495
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1386
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2889
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2088
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3987
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
19 января 2020
Просмотров: 558
Провела паралелі
– Тепер я безробітний. Дякую президенту й міністру Авакову, – каже знайомий із сусіднього будинку. Понад три роки працював у ...
понедельник, 20 января 2020 07:40

Розмарин зимует на подоконнике

  Комментировать
 

Жительница Херсона 47-летняя Надежда Герасименко три года выращивает розмарин. Делится особенностями ухода.

— Люблю розмарин как специю, — рассказывает женщина. — Он делает мясные и рыбные блюда в разы вкуснее.

Выращивает несколько кустов. Первый вырастила из веточки, купленной в супермаркете.

— Укоренила без всяких стимуляторов. Делала все в феврале. Сначала веточка не росла, но и не вяла. Весной погнала в рост. Осенью снова пересадила в горшок. Зимует на прохладном светлом подоконнике.

Черенок для укоренения берет высотой 10-15 см. Нижние листочки обрывает. Оставляет пять-шесть штук на самой верхушке.

— Чтобы наверняка, принялся, побег лучше на сутки поместить в Корневин или другой стимулятор роста корней. Тогда посадить в хорошо увлажненную смесь торфа с песком.

Компоненты для субстрата смешивают в пропорции 1:1. Увлажняет и стерилизует в микроволновой печи семь минут.

— Надо дать смеси остыть и засыпаю ее в пластиковый стакан. Черенок погружаю на глубину 1-1,5 см. Грунт с обеих сторон хорошо утрамбовываю. Накрываю черенок пластиковой бутылкой. Сверху в ней оставляю отверстие.

Температура воздуха там должна быть 15-17 градусов тепла. Периодически бутылку убираю, чтобы грунт не запревал. Черенок розмарина укореняется за две-три недели. После этого бутылку забираю.

— Даю саженцу еще пару недель на укрепление. Тогда пересаживаю в невысокий глиняный горшок диаметром 10-12 сантиметров, на дно которого закладываю керамзит или перепревшие опилки, — говорит Герасименко. — Дренаж также водой обеззараживаю, ставлю в микроволновую печь и прогреваю на максимальной мощности до 10 минут.

Без дренажа розмарин долго не продержится: корни начнут гнить. Толщина слоя должна быть не менее 4-5 сантиметров.

— Дальше засыпаю субстрат: смешиваю крупнозернистый песок с перегноем, дерновой и лиственным землей.

Компоненты в пропорции 1:2:2:2.

— Розмарин очень светолюбив, поэтому держу его на южном подоконнике. Для полноценного развития розмарина нужно не менее шести-восьми часов солнечного света. Недостаток можно компенсировать.

Розмарин поливают, когда земляной ком слегка подсохнет.

— Чтобы сформировать пышный кустик, верхушки розмарина общипываю. Обрезку провожу дважды в год. Часть веточек сушу на приправу.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Розмарин зимует на подоконнике». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

Кит заплыл к парламенту по реке

Самое читаемое
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 30033
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 18796
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
9
 1 Просмотров: 16921
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 15903
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
9
 Просмотров: 12006
Сад-огород
Лук выращивают на верхушках гребней
Лук выращивают на верхушках гребней Просмотров: 45
Биопродукты Septix — необходимые помощники зимой
Биопродукты Septix — необходимые помощники зимой
"Моя малина сама себя продавала"
"Моя малина сама себя продавала" Просмотров: 36
Королевские орхидеи цветут от стресса
Королевские орхидеи цветут от стресса Просмотров: 531
Septix сделает ваши праздники чистыми и спокойными
Septix сделает ваши праздники чистыми и спокойными Просмотров: 9
Больше всего комментируют
3
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
2
Россия ежегодно финансирует боевиков на 30 млрд рублей
1
Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном
1
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
1
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Голосов: 700
Голосование Зачем прослушивали премьера Гончарука?
  • Коломойский хочет сменить правительство
  • Это попытка отвлечь от проблем в "Слуге народа"
  • Премьера запугивают
  • Молодой кабмин зацепил схемы олигархов
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua