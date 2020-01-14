Розмарин зимует на подоконнике

Жительница Херсона 47-летняя Надежда Герасименко три года выращивает розмарин. Делится особенностями ухода.

— Люблю розмарин как специю, — рассказывает женщина. — Он делает мясные и рыбные блюда в разы вкуснее.

Выращивает несколько кустов. Первый вырастила из веточки, купленной в супермаркете.

— Укоренила без всяких стимуляторов. Делала все в феврале. Сначала веточка не росла, но и не вяла. Весной погнала в рост. Осенью снова пересадила в горшок. Зимует на прохладном светлом подоконнике.

Черенок для укоренения берет высотой 10-15 см. Нижние листочки обрывает. Оставляет пять-шесть штук на самой верхушке.

— Чтобы наверняка, принялся, побег лучше на сутки поместить в Корневин или другой стимулятор роста корней. Тогда посадить в хорошо увлажненную смесь торфа с песком.

Компоненты для субстрата смешивают в пропорции 1:1. Увлажняет и стерилизует в микроволновой печи семь минут.

— Надо дать смеси остыть и засыпаю ее в пластиковый стакан. Черенок погружаю на глубину 1-1,5 см. Грунт с обеих сторон хорошо утрамбовываю. Накрываю черенок пластиковой бутылкой. Сверху в ней оставляю отверстие.

Температура воздуха там должна быть 15-17 градусов тепла. Периодически бутылку убираю, чтобы грунт не запревал. Черенок розмарина укореняется за две-три недели. После этого бутылку забираю.

— Даю саженцу еще пару недель на укрепление. Тогда пересаживаю в невысокий глиняный горшок диаметром 10-12 сантиметров, на дно которого закладываю керамзит или перепревшие опилки, — говорит Герасименко. — Дренаж также водой обеззараживаю, ставлю в микроволновую печь и прогреваю на максимальной мощности до 10 минут.

Без дренажа розмарин долго не продержится: корни начнут гнить. Толщина слоя должна быть не менее 4-5 сантиметров.

— Дальше засыпаю субстрат: смешиваю крупнозернистый песок с перегноем, дерновой и лиственным землей.

Компоненты в пропорции 1:2:2:2.

— Розмарин очень светолюбив, поэтому держу его на южном подоконнике. Для полноценного развития розмарина нужно не менее шести-восьми часов солнечного света. Недостаток можно компенсировать.

Розмарин поливают, когда земляной ком слегка подсохнет.

— Чтобы сформировать пышный кустик, верхушки розмарина общипываю. Обрезку провожу дважды в год. Часть веточек сушу на приправу.