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воскресенье, 01 августа 2021 09:00

Леся Украинка умерла на руках матери, сестры и мужа

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Леся Украинка умерла на руках матери, сестры и мужа
Леся Украинка умерла из-за болезни. Фото: wikimedia

Украинская поэтесса, писательница, переводчица, деятель украинского национального движения Леся Украинка умерла на 43 году жизни.

Ее не стало в грузинском курортном поселке Сурами 1 августа 1913 года.

Поэтесса болела туберкулезом почек от 1907 года. Лечась, она проводила зимы 1909-1910, 1911, 1912-1913 годов в Египте. Развивалась болезнь благодаря этому медленно, но не останавливала прогрессировать полностью.

В мае 1913 года Леся Украинка через Одессу выехала на Кавказ. Умерла на руках матери, сестры Изидоры и мужа Климента Квитки. На второй день в Сурами состоялась панихида, которую отслужил местный священник. Гроб с телом запаяли и повезли в Киев, куда поезд прибыл 7 августа. В тот же день состоялись похороны. Гроб на катафалке от вокзала в сопровождении полиции увезли сразу на Байковое кладбище. Гроб несли на руках шесть женщин. Возглавили эту ходу подруги поэтессы, актрисы Наталья Дорошенко и Валерия Пахаревская.

"За сутки до похорон стало известно, что согласно желанию покойной проводи гроба пройдут без участия духовенства. И действительно, впереди жалобной процессии несли только черный крест. Но за гробом шло трое священников: о. Павел Сгорели, о. Марко Грушевский и еще кто-то третий ", - вспоминал публицист Дмитрий Дорошенко.

Еще будучи живой, мир увидели отдельными изданиями три сборника ее стихов. "На крыльях песен" напечатали во Львове в 1893 году, "Думы и мечты" - 1899, а "Отзывы" вышли в Черновцах в 1902 году.

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В Ялте 1897 года во время лечения туберкулеза познакомилась с марксистом Сергеем Мержинским. Называла эти отношения дружбой, а не любовью, потому что ее чувство к Мержинскому не было взаимным. Ездила в Минск несмотря на запрет матери, чтобы ухаживать за больным Мержинским, когда ему стало совсем плохо. Называла его "другом моих идей". 31 января 1901 года за одну ночь у постели умирающего Мержинского Леся Украинка написала поэму "Одержимая".

Последние годы жизни Леси Украинки прошли в путешествиях на лечение в Египет и на Кавказ. С мужем работала над собранием фольклора: в частности, на средства супругов организуется этнографическая экспедиция Филарета Колессы, в ходе которой сделаны одни из первых аудиозаписей кобзарей. В это же время интенсивно прорабатывает собственные драмы. В начале июля 1913 здоровье резко ухудшается. 4 июля на известие о тяжелом состоянии поэтессы в Грузию срочно приехали иметь Елена Пчелка и сестра Изидора.

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Дата
01
августа

Леся Украинка умерла на руках матери, сестры и мужа

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