Разработали приложение для пасечников и фермеров

В Украине создали мобильное приложение для взаимодействия пчеловодов с фермерами. Последние применяют на полях пестициды, препараты от болезней и вредителей. От этого гибнут целые колонии пчел.

- Разработка и внедрение мобильного приложения для фермеров и пчеловодов - полезная вещь, - рассказывает Антон Михеев, 43 года, председатель Ассоциации пчеловодов "Медовая артель" Луганской области. - Благодаря изобретению, перед плановым распылением пестицидов фермерские предприятия будут направлять сообщение всем владельцам пасек в указанном радиусе. От создания приложения выигрывают не только пчеловоды, но и фермеры. С его помощью они могут искать пчеловодов для опыления культур.

Подобное приложение работает в Канаде. В нем пчеловоды даже выделяют текущее и запланированное расположение ульев. В Украине хотят создать единый реестр пчеловодов и онлайн-карту пасек. Она поможет ориентироваться, где в той или иной местности есть поля с медоносами, видеть плотность размещения пасек поблизости. Это также поможет активнее привлекать инвестиции для развития пчеловодства. Каждая пасека и улей должны получить собственный номер.

- Хорошо, что создали это приложение, потому что пчеловоды страдают. На практике почти все фермеры нарушают закон о пчеловодстве. Обрабатывают поля токсичными веществами. Должен работать грамотный агроном и советоваться с ветеринаром, чтобы не использовать препаратов, которые убивают пчел. Больше всего нарушений того, что поля обрабатывают днем, а не ночью. Опрыскивают в период цветения, не соблюдают расстояния от домов. От опрыскивания иногда болеет даже домашняя птица, потому что препарат разносит ветер, - рассказывает Татьяна Васильковская, 58 лет, председатель общественной организации "Всеукраинское братство пчеловодов". - Самое сложное доказать, что пчелы погибли из-за обработки конкретного поля пестицидом. Часто фермеры также позволяют себе превосходство и запугивают пчеловода. Вроде бы закон и инструкции есть, но их никто не соблюдает.

После отравления собирается комиссия из агронома, председателя сельского совета, ветеринарного врача и потерпевшего пчеловода.

Делают отбор погибших насекомых, почвы, воды и самого растения. На основе этого акта ветеринар указывает действующее вещество примененного препарата. Платит за анализ пчеловод. Он может требовать возмещения денег за пчел и ульи. После заражения их нужно уничтожить.

- Фермеры вносят гербициды еще на черную землю. Она парит и отравляет пчелу, которая рядом пролетает. Такая ситуация стала критической в последние два года, когда аграрии начали использовать дешевые пестициды. Пасечники теряют летных пчел, это сотни тысяч гривен убытков. Проблема не только материальная, но и экологическая. Фермеры получают меньшие урожаи, а пасечники - нечистый мед.