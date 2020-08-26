Поспешите купить "Санекс Septix" со скидкой

Избавиться от проблем с выгребной ямой и уличным туалетом в любое время года помогут канадские биопрепараты "Санекс Septix". Также они сделают чистым дом или квартиру. Не будет забот со сточными трубами, пылью или плесенью. Средства эффективно действуют при любых температурах.

"Универсал" — это биопрепарат, необходимый для прочистки и профилактики труб на кухне. От холодной воды жиры забивают стоки и дренаж в выгребной яме. Биопродукт чистит не только сливное колено, но и всю внутреннюю поверхность стока. Предотвращает образование жировых пробок. Литровой бутылки концентрата хватит на полгода ежемесячного использования для очистки трубы длиной 5 м. При заказе на сайте действует скидка 7% до конца месяца.

Биопродукт "Комплекс" — это таблетки для очистки канализационных труб и переработки отходов в выгребных ямах, септиках и канализации. Удобны в использовании — достаточно поместить таблетку в бачок или яму. При заказе на сайте действует скидка 5% до конца месяца.

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