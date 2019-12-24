Помидоры Водопад дают разноцветные плоды

 
Ексклюзивы
1/5
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 729
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1089
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 963
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 612
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3789
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 162
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7047
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6183
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 981
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 396
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 612
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 864
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1134
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3465
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
1 Просмотров: 450
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
понедельник, 30 декабря 2019 06:25

Помидоры Водопад дают разноцветные плоды

  Комментировать
 

- Третий год выращиваю на балконе помидоры, - рассказывает харьковчанка Галина Криворучко, 50 лет. - К Новому году созревает октябрьская партия посева, а декабрьскую собираю на 8 марта.

Выбирает сорта черри с небольшими плодами. Сеет в ящик размером 1 м на 50 см, высотой 25 см. Засыпает почвой для рассады, застилает пленкой. В 10 горшков высаживает по два куста в каждый. Имеет этажерку лестницей, чтобы больше помещалось.

- Урожай собираю через два месяца после посадки, - продолжает. - Не советую брать комнатные. Дают мелкие помидорчики и зелень. Беру огородные низкорослые сорта Санька, Аленушка, Эфемер. С куста получается по шесть килограммов. Также радуют черри Водопад. Это украинский сорт, родит желтыми и красными плодами. Кисти достигают 60 сантиметров. Для увеличения урожая немного подсвечиваю кусты лампами-экономками.

Для подоконника подходят низкорослые сорта Ренет и Розовый ангел - до 45 см высотой. Стебли прочные, их не надо подвязывать. Новинка - самоопыляющийся английский сорт Рапунцель. Достаточно стукнуть пальцами по стеблю, чтобы стряхнуть пыльцу.

Растения не должны затенять друг друга. Помидоры не переносят засухи. От недостатка влаги плоды трескаются.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Помидоры Водопад дают разноцветные плоды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали модную модель обуви 2020 года
Показали модную модель обуви 2020 года
5
 Просмотров: 16785
Француженки любят естественность, скандинавки - уют, американки - практичность: различия моды в мире
Француженки любят естественность, скандинавки - уют, американки - практичность: различия моды в мире
23
 Просмотров: 13122
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Дочь Скрябина показала фото с девичника
6
 Просмотров: 12619
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
12
 Просмотров: 12258
Стояла на коленях и теряла сознание: трое девушек пытали и подстригли 15-летнюю студентку
Стояла на коленях и теряла сознание: трое девушек пытали и подстригли 15-летнюю студентку Просмотров: 10639
Сад-огород
Малину греют снегом
Малину греют снегом
Пуансеттия увядает из-за сквозняков
Пуансеттия увядает из-за сквозняков Просмотров: 180
С "Septix Санекс" праздники будут веселые и беззаботные
С "Septix Санекс" праздники будут веселые и беззаботные Просмотров: 9
Картофельные очистки увеличивают урожай
Картофельные очистки увеличивают урожай Просмотров: 540
Медный купорос уничтожает грибок в теплице
Медный купорос уничтожает грибок в теплице Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко - Гончаренко
4
"Угрожает и запугивает". Родственники Небесной сотни требуют наказать Портнова
2
"Зеленскому надо быстро дистанцироваться от следствия" - Арестович
2
Вятрович обратился к СБУ по поводу празднования дня рождения Сталина
2
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
Голосов: 444
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua