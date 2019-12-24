Помидоры Водопад дают разноцветные плоды

- Третий год выращиваю на балконе помидоры, - рассказывает харьковчанка Галина Криворучко, 50 лет. - К Новому году созревает октябрьская партия посева, а декабрьскую собираю на 8 марта.

Выбирает сорта черри с небольшими плодами. Сеет в ящик размером 1 м на 50 см, высотой 25 см. Засыпает почвой для рассады, застилает пленкой. В 10 горшков высаживает по два куста в каждый. Имеет этажерку лестницей, чтобы больше помещалось.

- Урожай собираю через два месяца после посадки, - продолжает. - Не советую брать комнатные. Дают мелкие помидорчики и зелень. Беру огородные низкорослые сорта Санька, Аленушка, Эфемер. С куста получается по шесть килограммов. Также радуют черри Водопад. Это украинский сорт, родит желтыми и красными плодами. Кисти достигают 60 сантиметров. Для увеличения урожая немного подсвечиваю кусты лампами-экономками.

Для подоконника подходят низкорослые сорта Ренет и Розовый ангел - до 45 см высотой. Стебли прочные, их не надо подвязывать. Новинка - самоопыляющийся английский сорт Рапунцель. Достаточно стукнуть пальцами по стеблю, чтобы стряхнуть пыльцу.

Растения не должны затенять друг друга. Помидоры не переносят засухи. От недостатка влаги плоды трескаются.