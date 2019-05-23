Помидоры Примадонна не боятся грибков

- Моя Примадонна еще ни разу не подвела. Этот сорт помидоров сею без замачивания. Прорастают на четвертые сутки и рассада крепкая, как спички, - рассказывает Виталина Корнийчук, 54 года, из пгт Рокитное Ривненской области. - Этот гибрид успевает сразу отдать весь урожай. Идеально подходит для дождливого лета.

Сорт неприхотлив к грунтам, но на рыхлых суглинках дает лучшие результаты.

- Чтобы плоды поспели на неделю раньше, оставляю один стебель. Тогда на нем нарастет меньше помидоров, зато рассаду можно высаживать гуще. Если оставить три стебля, то помидоров будет много, но небольших.

На кусте завязывается пять-семь помидоров по 150 г. Форма сердцевидная с носиком. Плоды без зеленого пятна у плодоножки. Поэтому не надо ждать, чтобы покраснел весь плод. Мякоть мясистая.

- Подходит для салатов и переработки в сок или кетчуп. Для консервации не годится из-за больших размеров и тонкой кожицы. Она лопается от высоких температур.