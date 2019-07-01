Плоды груши Банановая не имеют кислинки

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 1206
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1494
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1503
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3340
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2214
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 702
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1602
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24867
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3825
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 405
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1602
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1557
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2160
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
Просмотров: 297
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
вторник, 02 июля 2019 06:55

Плоды груши Банановая не имеют кислинки

  Комментировать
 

- Есть в саду краснобокие бананы. Так называю грушу сорта Банановая. Хоть и читала, что ее относят к пресным сортам, для меня это то, что надо. Она сладкая и сок не течет по рукам, - говорит 32-летняя Виталина Панасюк из Жашкова Черкасской области.

Груша Банановая - скороплодный летний сорт, который созревает в середине августа. Плоды весят 80-100 г. Сначала зеленые, потом желтеют. Имеют красный бок. Мякоть кремовая, нежная, без кислинки. В промышленных садах сорт дает 300 ц урожая с 1 га.

- У этого дерева нет покоя. Плодоносит ежегодно обильно, какова бы ни была погода. И зимы не боится. Переносит морозы ниже 32 градусов. Между деревьями в приствольных кругах груши сею горох и фасоль. А осенью прикапываю под деревом их ботву. Для груши это лучшая подпитка.

Еще в саду выращивает грушу Просто Мария и Ириста. У них плоды вдвое больше Бананового сорта и кисло-сладкие. Внешне они зеленые, а после созревания желтеют. Внутри плотные, белые, мелкозернистые.

- На каждое удобрение свое время. Например, осенью при сбросе листьев грушу полезно подкормить раствором двухлетнего перегноя. Грушам летом надо стимулировать корни. От этого они будут лучше впитывать влагу и питательные вещества, - рассказывает Валентина Лановенко, 32 года, владелица питомника в селе Побийна Жашковского района Черкасской области. - Этому способствуют бактерии из ЭМ-препаратов. Их так называют, потому что содержат эффективные микроорганизмы. Проверили, что от их действия груша дает хороший урожай на бедных почвах. Такие способы практикуют во всем мире. На учебе в Израиле узнала, что там уровень гумуса роли не играет. Потому что создают настолько питательные препараты для растений, что те дают рекордные урожаи. А почвы у них такие - странно, что вообще что-то растет.

Кроме подпитки, дереву нужна защита от болезней и вредителей. В середине лета на груши чаще всего нападают плодожорка, тля, клещи и американская белая бабочка. Последняя - особенно опасна. Она объедает все фрукты.

- Люди часто не обрабатывают груши. Мол, не хотят есть химию. Но можно взять органические препараты. Деревья за это только спасибо скажут и будет что есть всю зиму. Инсектициды мало известны, так как на их рекламу тратят меньше денег. Скорее баба купит на рынке химические препараты, потому что не знает, что органический актофин. Он хорошо работает против клещей, тли и других вредителей. Не убивает наповал, как химические средства. Влияет на способность вредителей питаться. Они перестают есть и сами умирают.

Высокую эффективность в борьбе с вредителями и болезнями имеют биологические инсектофунгициды - гуапсин и трихофит. Гуапсин останавливает рост бактерий, являющихся возбудителями монилиоза и других опасных болезней плодовых. Трихофит подавляет развитие фитопатогенов фузариоза, корневой гнили и фитофтороза. Биопрепараты хранят в погребе, иначе потеряют свойства.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Плоды груши Банановая не имеют кислинки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 140888
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 93297
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 64915
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 Просмотров: 29404
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 22680
Сад-огород
Смородину Красота Львова сажают густо
Смородину Красота Львова сажают густо
Ирисы Лина Костенко вырастают в человеческий рост
Ирисы Лина Костенко вырастают в человеческий рост Просмотров: 36
В июле огурцы поливают раз в неделю
В июле огурцы поливают раз в неделю Просмотров: 252
Шпалерные деревья образуют фруктовую стену
Шпалерные деревья образуют фруктовую стену Просмотров: 54
Многолетнюю гвоздику сажают в середине лета
Многолетнюю гвоздику сажают в середине лета Просмотров: 45
Больше всего комментируют
12
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
10
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
9
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
4
Перед возвращением в ПАСЕ Россия должна была освободить моряков
Голосов: 3892
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua