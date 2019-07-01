Плоды груши Банановая не имеют кислинки

- Есть в саду краснобокие бананы. Так называю грушу сорта Банановая. Хоть и читала, что ее относят к пресным сортам, для меня это то, что надо. Она сладкая и сок не течет по рукам, - говорит 32-летняя Виталина Панасюк из Жашкова Черкасской области.

Груша Банановая - скороплодный летний сорт, который созревает в середине августа. Плоды весят 80-100 г. Сначала зеленые, потом желтеют. Имеют красный бок. Мякоть кремовая, нежная, без кислинки. В промышленных садах сорт дает 300 ц урожая с 1 га.

- У этого дерева нет покоя. Плодоносит ежегодно обильно, какова бы ни была погода. И зимы не боится. Переносит морозы ниже 32 градусов. Между деревьями в приствольных кругах груши сею горох и фасоль. А осенью прикапываю под деревом их ботву. Для груши это лучшая подпитка.

Еще в саду выращивает грушу Просто Мария и Ириста. У них плоды вдвое больше Бананового сорта и кисло-сладкие. Внешне они зеленые, а после созревания желтеют. Внутри плотные, белые, мелкозернистые.

- На каждое удобрение свое время. Например, осенью при сбросе листьев грушу полезно подкормить раствором двухлетнего перегноя. Грушам летом надо стимулировать корни. От этого они будут лучше впитывать влагу и питательные вещества, - рассказывает Валентина Лановенко, 32 года, владелица питомника в селе Побийна Жашковского района Черкасской области. - Этому способствуют бактерии из ЭМ-препаратов. Их так называют, потому что содержат эффективные микроорганизмы. Проверили, что от их действия груша дает хороший урожай на бедных почвах. Такие способы практикуют во всем мире. На учебе в Израиле узнала, что там уровень гумуса роли не играет. Потому что создают настолько питательные препараты для растений, что те дают рекордные урожаи. А почвы у них такие - странно, что вообще что-то растет.

Кроме подпитки, дереву нужна защита от болезней и вредителей. В середине лета на груши чаще всего нападают плодожорка, тля, клещи и американская белая бабочка. Последняя - особенно опасна. Она объедает все фрукты.

- Люди часто не обрабатывают груши. Мол, не хотят есть химию. Но можно взять органические препараты. Деревья за это только спасибо скажут и будет что есть всю зиму. Инсектициды мало известны, так как на их рекламу тратят меньше денег. Скорее баба купит на рынке химические препараты, потому что не знает, что органический актофин. Он хорошо работает против клещей, тли и других вредителей. Не убивает наповал, как химические средства. Влияет на способность вредителей питаться. Они перестают есть и сами умирают.

Высокую эффективность в борьбе с вредителями и болезнями имеют биологические инсектофунгициды - гуапсин и трихофит. Гуапсин останавливает рост бактерий, являющихся возбудителями монилиоза и других опасных болезней плодовых. Трихофит подавляет развитие фитопатогенов фузариоза, корневой гнили и фитофтороза. Биопрепараты хранят в погребе, иначе потеряют свойства.