Натуральный препарат спасет ваш урожай от вредителей

- С приходом весны засадила все грядки на даче - рассказывает 54-летняя Инна Иванцив из Тернополя. - Приехала через месяц, чтобы пополоть сорняки, и ужаснулась. На огороде завелись вредители. Я впала в панику, не знала, что делать. Искала разные средства, чтобы избавиться от них, но все были химическими.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, применение химических препаратов в агрономии вызывает более 200 заболеваний различной степени тяжести. Особенно уязвимы к химии - дети. Поэтому соседка посоветовала женщине натуральный препарат против огородных вредителей "Опулент Экстра".

- Решила попробовать-таки это средство, потому что урожай с огорода ежегодно продаю еще и на базаре. Должна была его спасти. "Опулент Экстра" таки сработал. После того как использовала его, вредители с огорода исчезли. Урожай увеличился. А самое главное, что он без химикатов, поэтому мои овощи останутся натуральными, - говорит Инна Александровна.

Препарат "Опулент Экстра" производит фирма "Арсистем" без химических примесей.

- Для изготовления продукта получили лицензию израильской "KBK Aleinu Ltd", - говорят в компании. - Он натуральный, безопасный для человека и окружающей среды. Один препарат убивает всех вредителей, кроме улиток, и наиболее распространенные болезни растений (фитофтороз, парша, гниль и другие). Добавляет овощам сил и здоровья, увеличивает урожай. Также очищает от радионуклидов и остатков химических препаратов.