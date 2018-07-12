На ветке букетной розы вырастает 16 цветов

- За розами Уильям Шекспир ездила в Польшу, - рассказывает 49-летняя Анастасия Гомонюк из города Надворная Ивано-Франковской области. - Они вишнево-фиолетовые, как столовая свекла. Вид относится к английским розам. Отличаются от вьющихся более короткими побегами и более пышным кустом.

Английские розы похожи на пионы. Вырастают диаметром 14-15 см. Имеют сильный, пьянящий аромат.

- Для контраста купила сорт Голден Селебрейшн и Клэр Остин. Посадила в цветнике под забором, чтобы им было на что опереться. Без поддержки не обойтись - растения гнутся под тяжестью цветов. Сажают эти розы, как обычные. Главное, чтобы не было кислой почвы. На ней не расти.

На яму дает пол-литровую банку древесной золы. За сезон удобряет несколько раз. Весной азотными удобрениями. Летом и осенью органическими.

Разводит куриный помет или перегной с водой и поливает по 30 л раствора на куст. Азотные в этот период не подходят - дают прирост листьев. От этого куст уменьшает цветение и становится беззащитным перед зимовкой.

Полезным летним удобрением является древесная зола. Для внекорневой подкормки разводит 200 г золы в 10 л воды. Настаивает 4 ч. Вечером опрыскивает кусты роз.

- Выращиваю также и спрей-розы, или букетные. Это низкорослый бордюрный вид. Неприхотлив. Имеет необычный вид. Мелкие бутоны собираются вместе и все сразу зацветают. Один побег имеет вид букета. На ветке вырастает 14-16 цветков. Это сравнительно новая группа. Подарила их дочь на день рождения.

Кусты вырастают высотой 40-70 см. Цветки бывают красные, розовые, белые, желтые и оранжевые. Шипов немного. Цветет обильно с начала лета до заморозков. Главное - обрезать отцветшие.

- Развела уже десятка два этих красавиц. Чтобы не забыть, где какая, на земле положила камень и на нем написала названия.

Сорт Лавли Лидия устойчивый к заморозкам и заболеваниям. Цветы двухцветные - от нежно-розового до ярко-малинового оттенка.

Сорт Лепестки Барбадос дип ватер внутри нежно-розовые, а снаружи сиреневые с нотками красного.

- Ланком Боника вырастает до метра в высоту. Цветы диаметром 6 сантиметров нежно-розовые, почти белые. Виктория Глориус - декоративный куст с махровыми ярко-малиновыми цветами, размером не более 5 сантиметров. Цветение обильное и продолжительное. Келли Саммер имеет лимонный оттенок. Цветы диаметром до 8 сантиметров. Сорт устойчив к заморозкам и заболеваниям.

Во время посадки букетных роз выкапывает яму 45 на 45 см. На дно насыпают слой дренажа и компоста. Из почвы делает бугорок. На него ставит саженец. Расправляет корни. Яму засыпает землей. Трамбует, чтобы не было пустот. Под каждое растение наливает по 7-8 л воды. На зиму покрывает мешковиной и хвоей. Весной обрезает вымерзшие побеги. Прошлогодние и старые ветви укорачивает на четыре почки.