Мини-трактор становится хорошим помощником в хозяйстве

- Сельскую работу выполнять трудно. В прошлом году решили с мужем купить мини-трактор. Теперь работаем на огороде, еще и хватает сил в доме убрать. Есть чем вспахать землю и справиться с сорняками, - говорит 59-летняя Анна Мороз из поселка Березовка Винницкого района.

Мини-трактор подойдет для обработки 2-3 га. При максимальной нагрузке требует не больше литра дизельного топлива на час работы.

- Заказать трактор можно по телефону, - говорит менеджер по продаже техники 43-летний Василий Кеба. - Наши ребята привозят, заводят, показывают, обучают пользованию техникой. Денег за доставку по области не берем. На мототракторы дается годовая гарантия, предусматривающая техническое обслуживание профессиональными механиками.

В комплекте есть грунтофреза. Другое прицепное оборудование можно докупить.

- Это зависит от того, что планирует выращивать хозяин, Малые тракторы просты и удобны. Оборудованы датчиками температуры двигателя, давления смазочной системы. Коробка передач имеет шесть скоростей вперед и две - назад. Для профилактического осмотра техники бесплатно вызывают специалиста. Самые популярные тракторы мощностью 24 лошадиные силы.

- Праздновал юбилей. Дети подарили мини-трактор. Думал, это пустая трата денег. Однако как только попытался почистить двор от сорняков, понял - очень выгодная покупка. Трактор превысил мои ожидания. Понравилось, что в комплекте есть фреза. Позже закажу еще комплектацию, - рассказывает 54-летний Петр Мороз из села Михайловка Винницкой области.

К мини-трактору присоединяются фреза, плуг, культиватор, окучник, картофелесажалка, картофелекопалка, сенокосилка, шнековый снегоуборщик и даже устройство для резки дров. Можно приобрести навесное оборудование.

- Сын приехал в гости. Сидели за столом. Предложил купить мини-трактор. Говорю, дорого. Он позвонил в фирму "Азимут". Подобрали трактор по доступной цене. Ребята привезли его бесплатно, еще и научили пользоваться. Рассчитался на месте. Дали гарантию на год. Туда входит техническое обслуживание профессиональными механиками. Теперь не придется просить соседей вспахать огород, - говорит 46-летний Андрей Козлюк из поселка Ольховая Черкасской области.

Заказать мини-трактор можно по телефону 0(67) 431 08 34. Работники магазина доставят технику бесплатно и подберут оптимальный вариант на ваши средства.

Подробную информацию узнавайте в магазине фирмы "Азимут" по адресу: г. Винница, ул. Брацлавская (бывшая Островского), 69.