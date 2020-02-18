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Мини-розы держат на западном окне

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- Муж подарил на 8 марта мини-розы в горшке. Было три цветка и два бутона, - рассказывает 54-летняя Галина Моисеенко из Запорожья. - Листья завяли, потому что из магазина вынесли на холод, а затем снова в теплое помещение. А бутоны до конца не распустились. Чтобы спасти цветок, пересадила его.

Выбрала керамический горшок диаметром на 3 см больше предыдущего.

- Стебли были совсем голые. Через месяц начали нарастать новые листья. Через год было густой кустик. Мои мини-розы цветут ежегодно. Держу их на западном окне. За все время болели раз - из-за паутинного клеща. Был именно период цветения. Хотя паутинка оплели почти все листья, бутоны распустились. Вывела клеща инсектицидом.

Мини-розы боятся прямых солнечных лучей. Им нужен рассеянный свет.

- Держать их лучше всего на западном или восточном окне, - продолжает Галина Моисеенко. - Если темно, можно досвечивать. На южном окне нужно притенять.

Роза боится застоя воды, поэтому на дне горшка должен быть дренажный слой из пенопласта или керамзита.

- Частый полив мини-розы не любят. Поэтому делаю это, когда земля немного подсохнет. Беру отстоянную воду комнатной температуры.

Обильно поливает только во время активного роста и цветения. Почва в это время всегда должна быть влажной.

- Нравится этим цветам теплый душ. Устраиваю его раз в две недели. Любят и частые опрыскивания, особенно если в помещении сухой воздух.

Опрыскивает мини-розы один-два раза в день теплой водой.

- Цветы боятся перегрева. Их нельзя держать возле радиатора, котла или камина. Летом розе нужна температура в пределах 20-25 градусов, зимой - 10-15. Влажность воздуха должна быть высока.

Если зимой вазон стоит на балконе без отопления, горшок следует укутать.

- Комнату с розами надо регулярно проветривать, - говорит Моисеенко. - Но чтобы горшок при этом не попал на сквозняк.

Раз в два года весной мини-розы пересаживают методом перевалки. Горшок берет на 3-4 см больше предыдущего.

- Обрезают дважды. Первый раз - после отцветания, второй - в конце зимы или ранней весной.

После цветения оставляет минимум три почки на каждой ветке. Лишние отростки удаляет, чтобы растение не распыляло силы.

- Во время активного роста и после обрезки дважды в месяц подкармливаю удобрением с высоким содержанием азота, - добавляет. - От завязывания бутонов и до конца цветения раз в неделю вношу в почву фосфор и калий.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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Дата
24
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