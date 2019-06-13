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понедельник, 17 июня 2019 07:41

Мак Черный дракон напоминает фиолетовый пион

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— Мак называют элитным сорняком. Для меня это скорее летний пион. Потому что цветет все лето. Выращиваю подвид папавер, — рассказывает Елена Тарасова, 48 лет, из села Гусарка Бельмакского района Запорожской области. — Я не ломаю язык с теми названиями, говорю просто — махровый или пионовый мак.

Сеет сразу в цветник. За рассаду не берется, потому что растение имеет стержневой корешок, который не приживается в новом месте. Может неделю простоять, а потом завянуть. Семена не присыпают землей. Опрыскивает водой и оставляет для прорастания. Тогда прорывает, чтобы ростки были на расстоянии 5-7 см один от другого.

— Если дать волю расти всем растениям, то станут тонкими и ломкими. Тогда уже нечего надеяться на пышный цвет. Хиленький стебель не удержит крупный цветок.

Цветы бывают от белых до темно-бордовых и черных. Диаметр 10-12 см. Есть сорта с посеченными лепестками, которые напоминают гвоздику. Цветут на протяжении июня-июля.

— На кусте завязывается больше цветов, когда срываю старые бутоны.

Выращивает сорта кремово-белого цвета Мамба, оранжевого Сальса, пурпурного Румба. Мак Шарлотта бывает красный, белый, розовый или кремовый. Цветет 70 дней.

— Особенно меня поразили сорта Танго, Черная туча и Фиолетовый бархат. У них цветы напоминают темно-фиолетовые шары диаметром 10 сантиметров. В маке Черный дракон — 15. А высота самого стебля 60-90 сантиметров.

Для сбора семян оставляют на стебле несколько перецветших цветов. Из них образуются коробочки. Обвязывает марлей, чтобы семена не высыпались на землю. Срезает и хранит до весны.

Маки — неприхотливы в уходе. Чтобы пышно цвели, нужно рыхлить почву. Но делать это очень аккуратно, чтобы не повредить корень. Эти растения плохо переносят травмы корневой системы.

— Забот с этим растением мало. Разве, когда заведется мучнистая роса или фузариоз. Сначала появляется сизый налет, а потом — черные и бурые мелкие крупинки. При первых признаках болезни опрыскиваю мак раствором — 40 граммов хлорокиси меди и 10 литров воды. Чтобы ничего не смешивать, можно просто купить препарат Медекс.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
17
июня

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