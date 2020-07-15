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понедельник, 20 июля 2020 06:15

Лилейное дерево вырастает до двух метров

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— На огороде зацвела гигантская лилия. Некоторые стебли в мой рост. Подумала, что переборщила с удобрениями. Проверила в интернете, а это такой сорт. Наверное, несколько луковиц попало из другого пакета, — рассказывает Людмила Максименко, 37 лет, из поселка Коломак Харьковской области.

Это 2-метровое дерево растет из луковицы. Научное название - кардиокринум. Любит теплое место, но защищенное от прямых солнечных лучей и сквозняков. Если участок тенистый, стебли вытянутся к солнцу и цветки будут мелкие. Чтобы выдержали много цвета, подпитывает в начале июля минеральным удобрением агрикола или кемира люкс. Их нужно столовую ложку на 10 литров воды. Повторяет через две недели.

- Лилейное дерево чувствительно к минеральным удобрениям, а вот органические не любит. После них на неделю перестает развиваться.

Растение цветет в августе на четвертый год после посадки. На цветоносе распускаются около 20 крупных лилий. Луковица отмирает после первого цветения, но возле себя образует много мелких. В диаметре до 10 см. В начале осени высаживают новые на расстоянии 1 м в ямы с песком и грунтом. Верхушка луковицы должна виднеться над землей.

- Лилейное дерево несложное в уходе, - говорит Людмила Максименко. - В жару надо замульчировать. Скошенной травы ему мало. Можно сыпнуть компост и перепревшие опилки. Корень и нижняя розетка листа должна быть спрятана. Если не мульчей, то высокой травой. От нее задержится влага в почве, без которой пышного цветения не добиться. Летом поливаю два раза в неделю.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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