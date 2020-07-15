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Летнюю прививку делают канцелярским ножом

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— Если в саду места нет, а хочется новый сорт яблони, груши, персика, то прививки — идеальный выход, — говорит 43-летний Богдан Волынский, садовник из Ривне. — Его делают весной и зимой. А летом садоводы подстраховываются и увеличивают производительность благодаря окулировке.

Окулировка, или прививка почкой — популярный способ размножения плодовых деревьев. Дает лучшее приживание, крепкий рост привоя и экономию материала. Из одной почки можно получить растение со всеми характеристиками сорта.

— Активный рост деревьев приходится на раннюю весну. Далее он замедляется и с середины июля начинается снова. Тогда и надо прививать. Окулировку можно делать до конца августа.

Не стоит ориентироваться только на дату. Готовность дерева зависит от сорта, погодных условий. Чтобы определить удачный период, нужно острым обеззараженным ножом надрезать кору и попытаться ее отделить. Если отслаивается легко, дерево готово. Если нет — надо еще несколько дней подождать. Первыми к прививке готовы ранние летние сорта.

— Чтобы перестраховаться, лучше привить несколько почек на одно дерево с интервалом. Например, первую сделать 15 июля, вторую - 20 августа. У меня дед прививал три сорта яблонь и все прижились. Однако такое дерево по продолжительности жизни уступает тем, которые выросли из косточки. Чем больше прививок, тем меньше срок. Также это зависит от сорта и подвоя. Яблоня с тремя видами может плодоносить 20-30 лет, а без прививок — почти 80, — говорит Богдан Волынский.

Чтобы окулировка прошла удачно, растения должны быть здоровы, с достаточно развитыми и немного одревесневшими побегами. Кора должна легко отделяться от веток. Важно использовать качественные садовые ножи.

— Если такого нет, беру обычный канцелярский. Главное, чтобы острый, — добавляет Богдан Волынский.

Советует сперва потренироваться на кустах.

— Для прививки дерево может быть даже взрослое, но с небольшими ветвями, толщиной с карандаш. Также нужен антисептик, подойдет спирт. Им обеззараживают инструмент. Еще понадобится 25-30 сантиметров ленты шириной, как изоляционная.

Делает прививку утром в пасмурную погоду. Вырезает однолетний побег с дерева. Из него удаляет листья, но оставляет черешки. Ножом делает зарез на подвое, затем срезает почку побега и вставляет ее в место прививки. Обматывает лентой и оставляет на месяц.

— Тогда снимаю ленту, чтобы проверить — прижилась ли. Осторожно трогаю пальцем оставленный у почки черешок. Если он легко отпал, прививка удалось. Если почернел и держится, окулировку нужно повторить. Это одно из самых больших преимуществ летней прививки - в запасе есть еще несколько попыток. В зависимости от сорта, первый урожай можно ждать через один-три года.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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Дата
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июля

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