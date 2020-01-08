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Королевские орхидеи цветут от стресса

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- Когда начала выращивать королевские орхидеи, не знала, как к ним подойти, - говорит 56-летняя Ирина Гриневич из города Новомосковск Днепропетровской области. - Раньше их могли иметь только короли. Недавно стали доступными.

Королевские орхидеи уникальны во всем. Горшки, грунт и условия выращивания - все не так, как у других. Одно из немногих растений, которые цветут зимой. Для этого должны быть сухая земля и влажный воздух.

На рынке продаются десятки видов королевских орхидей. Самый простой в выращивании фаленопсис. Он хорошо переносит комнатные условия. В отличие от гибридных сортов, которым нужны тепличные свет и температура.

Ирина Гриневич выращивает сорта Утопия, Каскад, Королевская Афродита, Ванда и Каланта. На их лепестках сочетаются несколько оттенков.

В январе поливает их раз в неделю. Остатки воды должны стечь по горшку вниз в поддон. Оттуда их следует вылить, чтобы не собирались лужи. Потому что быстро остынут на подоконнике и подморозят корни.

- Для пышного цветения орхидеям нужны не так удобрения, как спокойствие, - рассказывает женщина. - Больше всего страдают от избыточного внимания. Если их часто поливать, корни начинают гнить. Даже активно цветущие орхидеи требуют минимального полива. Растения опрыскивают теплой водой. Иначе наступит температурный шок и начнут отмирать корни.

Влажность воздуха можно повышать опрыскиванием. Но так, чтобы вода не собиралась в пазухах листьев. Там может начаться гниение. Лучше горшки с растениями ставить на поднос с камнями с водой. Хороший способ повышения влажности - декоративный фонтанчик.

- Орхидеи пышнее цветут на юго-восточных окнах, где на них не попадают прямые солнечные лучи. Бывают и ленивые орхидеи, сопротивляющиеся цветению. Если растение не спешит выпускать цветочные стрелки, это признак его недозрелости.

Различные сорта орхидей цветут в возрасте от 1,5 до 3 лет. Чтобы определить, что орхидея достаточно взрослая, нужно посчитать количество побегов. У готового к цветению растения их должно быть пять-восемь.

- Бывает так, что все условия для цветения соблюдены, а цветок цвет не пускает стрелку. Поэтому ему надо немного стресса, - советует Ирина Гриневич, - сократить полив или переставить горшок в прохладное место.

Зимой орхидеи обрабатывают от вредителей, потому что в растениях заводятся паутинный клещ и щитовка. Насекомые размножаются в сухой среде. Против них помогают препараты Актофит, Вертимек, Энвидор. Повторяют обработку каждые десять дней.

- Фаленопсис цветет всю зиму, а потом отдыхает. Его палку срезаю, когда высохнет и пожелтеет. Если же стоит зеленая, то растение еще забирает полезные вещества. Горшок не переношу в прохладное темное место. Все растения привыкают к количеству света, проникающему сквозь стекло. Надо оставить цветок на прежнем месте, но меньше поливать.

Фаленопсис сажают на пенопласт

- Весной растения можно пересадить, если те выпадают из горшка из-за большого количества корней. Не обязательно делать это ежегодно. После пересадки фаленопсис неделю не поливают, - рассказывает Ирина Гриневич. - Размер горшка надо увеличивать постепенно, а не сразу растение с маленьким корешком сажать в большой. Тогда грунт будет забирать на себя много влаги и растение начнет гнить.

Сажает в грунт для орхидей из сосновой коры и мха. На дно кладет дренаж из пенопласта для стока воды. Посыпает почвой и ставит кустик орхидеи. Сверху засыпает оставшийся грунт, чтобы заполнить пустоты между корешками.

- Если растение приросло к старому горшку, перед пересадкой его надо хорошо полить. Так корешки легко отойдут от стен.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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