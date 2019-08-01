Конфетное дерево напоминает липу

- Есть в саду сладкий "японец". Так называю конфетное дерево - ховению, потому что оно родом из Японии, - говорит Алина Вершигора, 56 лет, из Фастова Киевской области.

- На его ветвях растут подобные изюму плоды. По вкусу напоминают "барбариски". Это скорее не плоды, а тонкие ветви. По форме витые, как оленьи рога. Издалека это дерево можно спутать с липой.

Сажает его весной или осенью. Выбирает солнечное место без сквозняка. Выкапывает яму, вдвое превышающую корешок. К почве подмешивает песок. Засыпает, притоптывает и поливает.

- Как только вижу, что земля подсохла, тогда и поливаю. При избытке или недостатке влаги листья желтеют и опадают.

Ховения зацветает в июле мелкими кремовыми цветками. Плодоножки созревают в сентябре. Со взрослого дерева срывает 30 кг урожая. Из них делает компоты, соки, сиропы.

- Можно и алкогольный напиток сварить. Напоминает пиво.