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понедельник, 05 августа 2019 00:55

Конфетное дерево напоминает липу

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- Есть в саду сладкий "японец". Так называю конфетное дерево - ховению, потому что оно родом из Японии, - говорит Алина Вершигора, 56 лет, из Фастова Киевской области.

- На его ветвях растут подобные изюму плоды. По вкусу напоминают "барбариски". Это скорее не плоды, а тонкие ветви. По форме витые, как оленьи рога. Издалека это дерево можно спутать с липой.

Сажает его весной или осенью. Выбирает солнечное место без сквозняка. Выкапывает яму, вдвое превышающую корешок. К почве подмешивает песок. Засыпает, притоптывает и поливает.

- Как только вижу, что земля подсохла, тогда и поливаю. При избытке или недостатке влаги листья желтеют и опадают.

Ховения зацветает в июле мелкими кремовыми цветками. Плодоножки созревают в сентябре. Со взрослого дерева срывает 30 кг урожая. Из них делает компоты, соки, сиропы.

- Можно и алкогольный напиток сварить. Напоминает пиво.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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