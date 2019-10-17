Компост из опавших листьев созревает в мешках

Оксана Ищук из села Кривец Ставищенского района Киевской области удобряет сад опавшими листьями. Они содержит много минералов, поэтому их нельзя жечь.

- Сжигая листья, люди дважды грешат. Обворовывают сами себя, уменьшая следующий урожай. И травятся, так как в дыму из листьев содержатся соединения тяжелых металлов и вещества, вызывающие рак, - рассказывает Оксана Ищук. - Некоторые сносят листья в кучу навоза. Листья там слеживаются и очень медленно разлагаются.

Сгребает в саду половину листьев и рассыпает по городу. Остальные распределяет под деревьями, чтобы не подмерзли зимой. За осень их хорошо промочит дождями и они удобрят растения.

- Лучше сделать компост. С ямой не мучаюсь. Храню в полиэтиленовых мешках. Есть для этого специальные, я беру обычные пакеты из магазина. Прокалываю в них гвоздем дырки. Натрамбовываю листьями и поливаю. Затем периодически увлажняю, но в пакетах не должны стоять лужи. Храню в летней кухне или кладовке. Через год будет готов.

Полезно накрывать компостом озимые овощи. Например, лук и морковь. Весной надо его убрать, чтобы растения не загнили. Сгрести в сторону и составить вдоль огорода под забором. Листья за лето перегниют и удобрят огород. Если будет стоять жара, их надо периодически поливать.

- Опавшие листья - это кондиционер почвы. Насыщает ее микроэлементами, влага будет дольше задерживаться у корней, - рассказывает Геннадий Сухорукий, 40 лет, агроном из Харькова. - Благодаря этому растения лучше переносят засуху. Листья делают почву пышнее, в ней будет больше воздуха для бактерий и червей.

Листья на огороде также являются мульчей. Под ней не растут сорняки.

- Зараженные мучнистой росой или паршой листья для удобрения не годятся. Их следует сжечь, чтобы не разносить болезни. Если такие закомпостировать, болезни возобновятся даже спустя годы.