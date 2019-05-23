Каллы сажают на пенопласт

- Специально для калл увеличила цветник перед домом. Высадила их в ряд. Любят землю пожирнее и много пространства. Раньше цвели на огороде, но там их не видно. Грех такую красоту прятать. Из них часто делают букеты для невест, - рассказывает Клавдия Солодуха, 48 лет, из поселка Козова Тернопольской области. - Есть цветы, которым чернозем тяжеловат, а калла наоборот - очень любит поесть.

Каллы бывают розовыми, сиреневыми, желтыми, красными и даже черными. Купила фиолетовый сорт Аметист, белый с фиолетовыми серединками Пикассо, красный Манго и бордовый Калифорния. Последняя является рекордсменом среди других: имеет бутон 12 см длиной. У остальных - 8-10 см. Растения - полметра высотой.

Перед посадкой хозяйка замачивает клубни на 2-3 ч. в растворе марганцовки. Они должны быть светло-коричневыми, без трещин и черных мест. На ощупь - плотными и крепкими, а не сморщенными. Сажает в горшок на глубину 7-8 см. Он должен быть немного больше самого клубня. На дно насыпает 2-сантиметровый слой поломанного пенопласта для дренажа.

- Не беру те растения, которые продают в горшках. Их везут из Голландии, где искусственно разгоняют цветение. Неизвестно сколько тот цветок держится на стебле. Это надо иметь удачу, чтобы растение еще немного поцвело после покупки. Через несколько недель листья начинают желтеть, и растение хочет отдыха.

Ставит посаженную каллу на светлое место. Лучше всего подойдет подоконник. В сад переселяет окрепшие растения, с бутонами. Делает это в мае.

- Калла очень любит попить, поэтому надо часто поливать. Пока она еще не проросла, поливаю немного и то по краю горшка. Так корни не будут стоять в воде, а извлекать влагу именно из почвы.

Цветет растение 4 месяца. Тогда уменьшает полив и "укладывает спать". Осенью выкапывает и кладет до весны в погреб, где температура примерно 12°C. Там не должно быть много влаги, чтобы клубни не покрылись плесенью. Сухие листья обрезает.

- Каллу можно и не класть спать. Дальше продолжать поливать, и она будет стоять с листьями, но это для растения не полезно. У него должен быть покой. Тогда в следующем году пышнее зацветает. Например, есть Бабушкина калла, которая цветет только белым цветом с желтой серединкой. Это корневищные растения и не имеют ни клубней, ни луковиц, а цветные каллы - клубневые. У белой каллы нет периода покоя. Цветет круглый год.

- Если каллы укладывать ежегодно спать и хорошо кормить, будут расти не один десяток лет. Это растение не стареет.