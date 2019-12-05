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понедельник, 09 декабря 2019 07:45

Харьковская зимняя капуста родит на засушливых почвах

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54-летняя Инна Климова из села Врублевка Романовского района Житомирской области в декабре выбирает сорта капусты. Семена в магазинах продают по цене прошлого сезона. Весной она вырастет и популярные сорта быстро раскупают.

— То ли у меня уже огород испорчен, или семена бракованные, — говорит Инна Климова. — Что не посею, родит не больше кулака. Рекомендаций придерживаюсь и удобрений не жалею. Осенью рассыпаю перегной, весной — золу.

К весенней посадке капусты начинает готовиться с осени. Вносит на каждый квадратный метр полведра перегноя, 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия. Перекапывает почву и оставляет до весны.

— Советую брать не те сорта, которые нравятся, а те, которые приспособлены к температурам и осадкам на определенной территории, — говорит 34-летний Юрий Молчанов из Института овощеводства и бахчеводства. - Надежные сорта - Украинская осень, Виоланта и Харьковская зимняя. Хорошо растут Белоснежка, Ярославна и фиолетовая Палета. Дают урожай независимо от погоды.

Головки Харьковской зимней — круглые, плотные, весом до 5 кг. С 1 га собирают 60-80 т овощей. Подходят для зимнего хранения и квашения. В погребе лежат полгода.

— Харьковская зимняя годится для засухоустойчивых регионов, — продолжает Юрий Молчанов. — Советую ее для южных областей. Из-за жары сорта быстрее вырождаются и нужно пробовать новые. А эта — стойкая. Растет не четыре года, как остальные, а шесть.

На огороде дома можно выращивать пекинскую капусту. Однако она не любит пересадок. Лучше посеять реже, тогда будет урожай. Но посевы не прореживать, так как капуста начнет "жировать" — пушить листья, а не сжимать головку.

Капусту на рассаду сеют в марте. Высаживают на огород — в апреле. Позже земля подсыхает.

— Капуста выдерживает заморозки. Если ее приморозило, клетки могут восстановиться.

При покупке рассады следует вскрыть пакетик и осмотреть корень. Он не должен быть стержневым голым, а мочковатыми с боковыми корешками и с комом земли. Без развитого корня растение плохо приживается.

- Надо брать более темную капусту, а не бледно-салатовую. Такая будет закаленной от солнечных лучей и ветров. Следует сажать на месте, где рос огурец. Это для нее лучший предшественник.

Для голубцов выращивают сорт Бок-чой

— На голубцы сею китайскую капусту Бок-чой, — рассказывает 54-летняя Инна Климова из села Врублевка Романовского района Житомирской области. - У нее листья хрустящие, как у обычной. Только растут отдельно, не спутаны в головку.

Листья созревают через 20 дней после высадки.

- За год срезаю четыре урожая. Сорт хорошо переносит весенние и осенние холода, — говорит хозяйка.Выращивает сорта Веснянка, Ласточка и Прима. Высевают в торфяные стаканчики. Через две недели высаживает на грядки, после появления четырех настоящих листьев. Так стебель окрепнет и не будет портиться перед ночным похолоданием. Расстояние между рядами должно быть 30 см. Вырастает капуста высотой 35 см. Срезает на 20-й день после появления всходов. Тогда на растении формируется 10 листьев. Вес достигает до 3 кг.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
09
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