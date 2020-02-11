Гвоздику Шабо закаляют перед посадкой

Есть два благоприятных периода для посева гвоздики Шабо на рассаду: в конце декабря и февраля. Ранний посев дает пышный цвет в мае. Февральская рассада цветет в начале июня.

— Для рассады можно использовать пластиковые контейнеры или одноразовые стаканы, — рассказывает черкасщанка 54-летняя Лидия Бабак, владелица киоска по продаже семян. — Высота должна быть до 6 сантиметров. Семена обрабатываю в стимуляторе роста. Сажаю на расстоянии 1 сантиметр. Сверху присыпаю прогретым песком, чтобы обезопасить от заболевания "черной ножки". Поливаю и накрываю пленкой. Слежу, чтобы почва была влажной.

Семена прорастают за неделю. Потом пленку убирают.

— Когда на растении появляются два листочка, пересаживаю в отдельные лотки диаметром 4 сантиметра, — говорит. — Второй раз пересаживаю в большие горшки, когда уже есть четыре листочка. Если всходы слишком вытянулись, их можно углубить на 2 сантиметра. После появления пятого листочка следует прищепнуть. Шабо нужно закалять, когда уже прошли заморозки. На ночь выношу в неотапливаемое помещение. Наступит тепло — днем выставляю на солнце. Оставляю в месте, где нет сквозняков. На ночь заношу.

В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая.

- Шабо любит солнечную сторону и слегка влажную почву, - говорит Лидия сурок. — После высадки полезно полить азотными удобрениями. При появлении бутонов — азотно-калийными. Минудобрениями подкармливают раз-два в месяц. Органику Шабо не любит. Эта гвоздика легко самоопыляется. Пересаживаю ее кустиками, потому что собранные семена не гарантируют сохранение сорта.

Гвоздика Шабо вырастает до 70 см.

— Высокие сорта нужно подвязывать к опоре, чтобы не стелились по земле. Листья имеют сизо-зеленый цвет. Форма цветов есть обычная, махровая, гофрированная со складками. После полива или дождя почву надо прополоть.

Шабо раз в несколько лет желательно пересаживать на новое солнечное место. С появлением бутонов стебли пасынкуют. Тогда цветы будут расти большие.

Для длительного цветения надо срезать отцветшие стебли.

Гвоздику могут поражать грибковые болезни и вредители — трипсы, тля и клещи.

— Вредители питаются соком. Листья и стебли плохо развиваются, деформируются, — говорит Лидия Бабак. — Если вредителей немного, можно уничтожить настоем шелухи из лука, чеснока и раствором хозяйственного мыла. Если многочисленные - помогут лишь инсектициды.