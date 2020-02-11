Голубика замедляет старение

— Соседка сделала бизнес на малине, — рассказывает 60-летняя Анна Иванцив из села Клубовка Изяславского района Хмельницкой области. — У меня так не получилось, но дочь посоветовала посадить голубику. Эти ягоды продаются в разы дороже.

Голубика — кустарник высотой до 1 м, с серыми гладкими изогнутыми ветвями. Ягоды потребляют свежими и переработанными.

— Сначала делала из голубики варенье. Потом внуки полюбили эту ягоду свежей. С каждым годом сажаю ее больше и больше, чтобы хватало себе и на продажу. Попробовала готовить вино, у него оригинальный вкус.

Голубику называют пьяницей или гонобобелем, потому что будто пьянит. Но на самом деле такой эффект имеют другие травы, которые растут рядом с ней.

Листья голубики вырастают длиной до 3 см. Цветы мелкие, пятизубчатые, белые или розовые. Плоды — синие с сизым налетом, ягоды достигают в диаметре 12 мм. Разрешены при сахарном диабете, так как снижают уровень глюкозы в крови, улучшают иммунитет и препятствуют процессам старения.

Заказать голубику и получить консультацию по посадке можно на сайте titovchp.uaprom.net или по телефонам 0(99) 604 33 22,

0(63) 461 88 32, 0(67) 629 94 55.